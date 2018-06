Un total de 50 películas de 35 países en el Festival Cines del Sur, que comienza este domingo

3/06/2018 - 5:51

El XI Festival Internacional Cines del Sur de Granada se celebrará desde este domingo y hasta el próximo 10 de junio, con 50 películas de más de 35 países del Mediterráneo, África, Asia y Latinoamérica.

GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)

El Palacio de Carlos V, en el conjunto monumental de la Alhambra, acogerá la inauguración, en un acto que, desde las 21,00 horas de este domingo, estará conducido por el poeta cubano Alexis Díaz Pimienta, con música de la mano de Raúl Rodríguez y Pablo Martín Jones. Posteriormente, a las 22,00 horas, se proyectará la película 'Traslasierra', en estreno mundial, con la asistencia de su director, Juan Saisain.

Según indicó en la presentación del festival el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, "este festival está marcado por tres líneas que le dan el marchamo de agitador de conciencias que es la clave de la cultura, que debe ser un elemento dinamizador de la conciencia crítica en las sociedades".

Vázquez estuvo acompañado en el acto por el director del festival, José Sánchez-Montes, y los representantes del resto de instituciones colaboradoras en su organización, como son Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial, Universidad, Patronato de la Alhambra y el Generalife, y Fundación Euroárabe.

La Sección Oficial de este Festival Cines del Sur, que se proyectará en el Centro Federico García Lorca, contará con un total de diez filmes premiados en festivales como la Berlinale, Toronto o el luso FESTin, muchos de los cuales se estrenan en España. Así, películas como 'Dressage' (Pooya Badkoobeh, India), 'The Great Buddha' (Hsin-yao Huang, Taiwán), 'The Song of Scorpions' (Anup Singh, Israel) o 'Praça Paris' (Lúcia Murat, Brasil-Argentina-Portugal) competirán por la Alhambra de Oro, máximo galardón del certamen.

La programación a concurso se completa con los cinco títulos de la sección Itinerarios/Pantalla Abierta, que se verá en la Plaza de las Pasiegas, donde más de 500 espectadores podrán disfrutar de algunas de las películas más destacadas del panorama cinematográfico de los denominados países del Sur.

En la escalinata del Palacio de Congresos, y dentro de la sección dedicada a Documentales y Música (Docs&Music), se podrán ver cinco obras, entre ellas, 'Indestructible. El alma de la salsa' (David Pareja, España), 'It Must Make Peace' (Paul R. Chandler, Mali) y 'Tango en París, recuerdos de Astor Piazzolla' (Rodrigo H. Vila, Argentina).

Entre las invitadas a la Sección Perlas del Sur, que se podrán ver en la Filmoteca de Andalucía y el Centro Federico García Lorca, se encuentran el documental 'Camarón: flamenco y revolución' (Alexis Morante, España), 'Ta Acorda Ba Tu El Filipinas?' (Sally Gutiérrez Dewar, España-Filipinas) y 'The Breadwinner' (Nora Twomey, Irlanda-Canadá), esta última, nominada como Mejor Película de Animación en los Oscar, en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

El tradicional ciclo Transcine, centrado en el cine de autor y cuyas películas se proyectarán en el Palacio de los Condes de Gabia, homenajeará en esta ocasión a Abbas Kiarostami (1940-2016), el revolucionario cineasta iraní que ganó en Cannes la Palma de Oro por su película Ta'm e guilass (1997) y que emocionó al mundo entero con su "cine repleto de realidad y poesía".

Además de las secciones habituales en anteriores ediciones, se incorpora en esta edición el ciclo '15FCAT: Lo Mejor de África', que reunirá en la Fundación CajaGranada ocho de las mejores producciones que han pasado por el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) a lo largo de los últimos 15 años.

'Felicité' (Alain Gomis, Senegal), 'Atletu' (Davey Frankel, Rasselas Lakew, Eiopía) o 'Lonbraz Kann' (David Constantin, Mauricio) son algunas de ellas. Por su parte, el ciclo 'India. Miradas de Mujer', comisariado por la prestigiosa cineasta india Bina Paul, estará dedicado a los títulos más sobresalientes del cine hecho en este país. Es el ejemplo de largometrajes como 'Village Rockstars' (Rima Das) o 'A Death in the Gunj' (Konkona Sen Sharma).

Entre los miembros del jurado internacional, Cines del Sur contará con la participación de profesionales de la talla de la directora del FCAT, Mane Cisneros, la cineasta y realizadora india Leena Yadav, y el director sirio Feras Fayyad, nominado a los Oscar en 2018 por su filme 'Last Men in Aleppo', que será proyectada en la sección Perlas del Sur.

Son invitados a los que se suman Bina Paul, el productor y realizador marroquí Fouad Challa y el productor y documentalista de Channel-Aljazeera Media Network Mehdi Bekkar, cuya visita a Granada será posible gracias al Programa para la Internacionalización de la Cultura Española de Acción Cultural Española (AC/E), que "impulsa y facilita la presencia exterior del sector creativo y cultural español".

La Fundación Euroárabe será el escenario de CinesdelSur Market, encuentros entre profesionales que se celebran con el objetivo de generar un mercado audiovisual entre los cineastas y productores de África, Asia y Latinoamérica. Se hará a través de Encuentros One to One con presentación de proyectos y clases magistrales con los invitados internacionales PICE (Bina Paul, Fouad Challa y Mehdi Bekkar); Mesa de Instituciones y Agentes encargados de marcar las líneas estratégicas de Industria del festival; y un Espacio de Networking, donde tendrán lugar coloquios entre productores y cineastas.

En colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la carpa en Bib-Rambla acogerá encuentros con los directores invitados, proyecciones y coloquios, y tres diversos talleres abiertos al público general.

Alexis Díaz Pimienta coordinará un taller sobre Improvisación; Ana Antolín y Juanma Funes impartirán un taller sobre Fotografía, y Víctor Alcalá ofrecerá un taller sobre Efectos Especiales y Maquillaje en el cine. Además del apoyo institucional, el Festival Cines del Sur cuenta con el patrocinio de Emasagra para las actividades que se desarrollarán en la Plaza de las Pasiegas.