Podemos pide el jueves en el Parlamento que la Junta asuma los servicios de mantenimiento privatizados en el SAS

3/06/2018 - 10:37

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía va a defender este jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que el Gobierno andaluz asuma progresivamente los servicios de mantenimiento de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) actualmente privatizados "y no privatizar ninguna otra actividad ni competencia que pertenezca a este servicio".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En la iniciativa, consultada por Europa Press, el partido morado también reclama que se realicen las actuaciones oportunas para paralizar el procedimiento correspondiente a la licitación del servicio de mantenimiento general de los dispositivos hospitalarios de los centros sanitarios en la provincia de Cádiz, "hasta que se presente un informe que justifique la imposibilidad de que los servicios y funciones que se pretenden externalizar sean realizados con medios propios".

Así, proponen que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Profesionales del SAS, mantenga una reunión con el personal de mantenimiento y haga posible la creación de una mesa técnica consultiva, con el fin de que tenga conocimiento de primera mano de la situación de los servicios públicos de mantenimiento de los centros sanitarios públicos, así como para que se planteen en la misma políticas de reversión de funciones externalizadas en estos centros y vías para garantizar la existencia de un mantenimiento público con todas las funciones que le son propias.

Otra de las peticiones de Podemos es poner en funcionamiento la bolsa de trabajo de mantenimiento, y también realizar las modificaciones normativas necesarias para regularizar la situación de la titulación correspondiente de técnico superior de cada categoría, "de forma que se elimine toda polivalencia y se reglamenten las distintas categorías y especialidades de mantenimiento".

Para defender la iniciativa, el partido que en Andalucía lidera Teresa Rodríguez explica que el traspaso para que la provisión de servicios sanitarios y no sanitarios sea asumida por sectores privados no es algo nuevo, "se viene realizando desde hace años bajo la técnica conocida como 'de goteo', ganando cada vez más terreno en detrimento de los servicios públicos".

De este modo, lamenta que se hayan considerado que determinados servicios no sanitarios son complementarios y no fundamentales, "como si no estuvieran ligados directamente con el buen funcionamiento y la calidad asistencial de los centros, por lo que se han considerado susceptibles de traspasarse a manos privadas".

Así, critica que las "empresas especializadas que iban a prestar los servicios a un menor coste y de forma más eficiente" pero, sin embargo, "los hechos demuestran que no ha sido así, puesto que estas empresas ni mejoran la gestión ni otorgan mayor calidad al servicio, sino que, por el contrario, producen numerosas interferencias en el normal funcionamiento del centro sanitario, hospital o centro de salud".

Podemos advierte de que algunas de las consecuencias de seguir este modelo de externalización son "demoras en los arreglos, incremento de precios de coste u obras revisadas por personal por personal propio de mantenimiento después de que se contratara a una empresa", circunstancia que "condiciona y potencia que la capacidad de resolución de los centros públicos se reduzca".

Con todo, defiende que es urgente que se recupere la confianza en los servicios públicos, para lo que "la administración ha de contar con los recursos y herramientas adecuadas con el fin de gestionar cuantos servicios se desarrollen o tengan vinculación directa o indirecta con la prestación asistencial" y, así, "se debe aumentar la capacidad de resolución de las infraestructuras públicas y reducir los conciertos actuales".