Torra entregará el lunes a Quim Monzó el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

3/06/2018 - 11:16

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, entregarán este lunes el 50 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de Òmnium Cultural al escritor, traductor y periodista Quim Monzó en un acto a las 20 horas en el Palau de la Música Catalana.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, anunció en marzo el ganador de este año, a quien el jurado reconoció su capacidad de "modernizar y revitalizar" el catalán, la importancia y ejemplaridad de su tarea intelectual y contribución notable a la vida cultural de los territorios de habla catalana.

En la presentación, Mauri calificó el día de "mucha alegría", pero también de tristeza porque el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, se encuentra encarcelado.

Por primera vez el presidente de Òmnium no llamó al premiado para comunicarle la noticia, como Monzó deploraba: "Esto pasa porque Cuixart está en la cárcel. Es tan escandaloso lo que hace la justicia española, y la absoluta complacencia con que medios supuestamente críticos deberían responder, que no hay más cosas que explicar".

En ese momento, confesó que no había sido capaz de responder a la carta que le mandó Cuixart más allá de los formalismos típicos: "Por primera vez no sé que decir, no sé cómo se contesta. La formal es obvia. No salgo adelante".

Tras agradecer el premio, bromeó con que desconoce si sus impulsores han pedido informes médicos sobre su persona y sospechan de alguna enfermedad mortal que les haya urgido a reconocerle, convirtiéndole en el segundo premiado más joven de la historia del galardón, por detrás de Jaume Cabré.

"SITUACIÓN GRAVE" DEL CATALÁN

Dotado con 20.000 euros, el premio se entregará en un acto honorífico que servirá para divulgar su trabajo en favor de la lengua catalana, que lamentó que se encuentra en una "situación grave", no tanto por usos dialécticos y castellanismos sino por el mal uso de las estructuras.

"Vamos hacia una irlandización del catalán", lamentó el ganador, que observó que, pese a que Irlanda es un estado, la situación en que vive el irlandés es penosa, igual que sucede con el occitano, pese a no tener estado, dijo.