"Si te toca una obra de arte te persigue, es como un touché"

3/06/2018 - 12:56

Galeristas de Sculto relatan a Europa Press su experiencia en el Mercado de Abastos

El director de la Galería Espacio Valverde, Jacobo Fitz-James Stuart, ha aseverado a Europa Press, en el marco de la feria de arte contemporáneo Sculto: "Si te toca una obra de arte te persigue por las noches en sueños, no te puedes escapar; es como un touché".

Jacobo Fitz-James Stuart es el galerista de la riojana Marta Fernández Calvo, que estrena el Espacio Sculto Rioja en la segunda edición de una feria que abrió sus puertas el 30 de mayo y se desarrolla hasta este domingo en el Mercado de Abastos.

La artista se ha mostrado "muy contenta de haber arrancado el Espacio Sculto Rioja y con una obra que tiene tanta raíz en este lugar, tanto paisaje, tanto relato, tanta tradición oral".

Por su parte, Jacobo Fitz-James Stuart, aunque encantado por la feria, y por la calidad humana de los organizadores, que "rara vez se ve en un mundo tan paranoide", así como con la idea de que esté sobre un mercado, ha echado de menos más presencia de bodegueros.

"Primero porque el arte y el vino encajan muy bien y segundo por un tema más pragmático y es que los galeristas recorremos el mundo", ha indicado.

En cuanto a la forma en que se relaciona el comprador con una obra de arte, ha relatado cómo hay distintas maneras; en Norteamérica el comprador es muy impulsivo y muy visual: "Me encanta, me lo llevo ya", pero en Europa hay más un seguimiento y más prudencia.

En esta misma línea, Marisa Fernández, directora de la Galería Astarté, de Madrid, ha indicado que la forma de comprar arte "ha cambiado bastante". "Ahora la gente tiene más información y tiene un primer contacto, anotan mucho, preguntan y luego en casa investigan; las compras son menos pasionales, inmediatas, y más estudiadas".

Y en este contexto, la "obligación" del galerista es "elegir bien, porque hay un espacio reducido, y no sólo es traer piezas, es venir con un proyecto, que los trabajos dialoguen entre sí, que haya una armonía" y que se entienda un concepto de la galería".

Es la primera vez que esta galería acude a Sculto. "El año pasado vine de visitante", ha relatado, "para ver qué respuesta había, dado que en mi elenco de artistas tengo a varios que trabajan el concepto del espacio y pensé que podía tener un hueco" en esta feria en la que ve "una ilusión por la organización, y la ciudad entera".

Rubén Fernández, de Galería Espacio Olvera, de Sevilla, ha valorado la presencia de los primeros coleccionistas, "que han venido con ganas de engordar sus colecciones".

"En general para el arte contemporáneo parece que está habiendo un poco más de auge, pero es difícil colocar arte contemporáneo, sobre todo en la línea que llevamos nosotros que son piezas institucionales, de fundaciones, proyectos potentes", ha relatado.

Ha creído que el arte "no tiene que ser de élites", por eso "se está trabajando para que sea de todo el mundo" y, en este sentido, "uno de los papeles de las galerías es crear cultura". "Sí que es verdad que falta educación" y "es difícil de entender", ha creído.

Pero ha añadido: "No siempre es necesario comprender lo que estamos viendo, yo muchas veces no entiendo piezas pero me gustan; tenemos esa obsesión de entender todo, pero no es necesario".

Las principales novedades de esta edición son su apertura a galerías de otros países y el espacio SCULTORioja, dedicado a escultores riojanos y que estrena la artista Marta Fernández Calvo (Logroño, 1978) que en la actualidad pertenece a la galería Espacio Valverde de Jacobo Fitz-James Stuart.

Las Galerías seleccionadas son CollBlanc Espai d'Art, Astarté, Espiral, Gema Llamazares, Espacio Olvera, Vanguardia, Lumbreras, Palma Dotze, Rodrigo Juarranz, Espacio Líquido y las extranjeras Saida Art Contemporain, de Tetuán, y Modern Shapes, de Amberes, junto al Espacio SCULTORioja al que se ha invitado a la artista Marta Fernández Calvo.

La Feria se complementa con dos exposiciones que permanecerán abiertas durante dos meses, dentro del programa SCULTOeduca: los fondos del Museo Artium de Vitoria/Gasteiz y los fondos de la Colección de Arte DKV Salud.

SCULTO ha programado, dentro de SCULTOdeNOCHE, una serie de catas en cuatro bodegas de la DOCaRioja: Bodegas Casa La Rad, Museo Vivanco, Marqués de Riscal y Murillo Viteri, dirigidas por los enólogos de las bodegas como una forma de vincular el Arte y la Cultura con la Cultura del Vino.

Además, SCULTO cuenta una edición más con el apoyo internacional de la Asociación Sculpture-Network, con sede en Múnich, formada por más de un millar de escultores, galeristas, directores de museos y coleccionistas que hacen la difusión de SCULTO en el exterior.