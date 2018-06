Bravo afirma no haber hablado con Sánchez y asegura: "de momento, mi horizonte lo tengo aquí"

3/06/2018 - 13:18

La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha afirmado este sábado que "no ha hablado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un eventual nombramiento en algún cargo de su nuevo ejecutivo, y ha asegurado que en la Comunitat hay "un gran reto en materia de justicia" y que el departamento que dirige "tiene muchos proyectos en marcha": "De momento, mi horizonte lo tengo aquí", ha asegurado.

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La consellera se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas durante su participación, este sábado por la noche, en las celebraciones del Día de Castilla-La Mancha en Paterna (Valencia). El nombre de la titular de Justicia de la Generalitat ha sonado en los últimos días como un posible nombramiento de Sánchez para ostentar algún cargo dependiente del Gobierno de España.

"Voy a seguir trabajando, estoy encantada de formar parte del gobierno de Ximo Puig, y con formar parte del Consell del Botànic, y estoy muy ilusionada. Todo lo demás, ya vendrá", ha manifestado Bravo, al tiempo que ha asegurado que no ha hablado con el presidente del Gobierno. No obstante, preguntada por si había hablado con personas del entorno de Sánchez, Bravo ha afirmado: "no les voy a decir nada más".

Para la consellera, Pedro Sánchez "tiene un gran proyecto por delante, un gran cometido, y tendrá que buscar a las personas más acertadas para desempeñar el gobierno de España".