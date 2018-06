El PSOE critica la "improvisación del PP" en la disolución de la Escuela Taller y el trato a los trabajadores

3/06/2018 - 13:46

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén Carlos Alberca ha criticado al PP por la "improvisación" con la que se ha llevado a cabo la disolución del Patronato de la Escuela Taller Municipal y el trato dispensado durante estos meses a algunos de los trabajadores del área, caracterizando la gestión por la "escasa planificación".

JAÉN, 3 (EUROPA PRESS)

Alberca ha explicado que desde el PSOE han sabido que "justo una semana antes del decreto de disolución habían estado los técnicos de la Junta de Andalucía revisando las instalaciones para su homologación y optar así a las nuevas convocatorias de proyectos de escuelas taller y casa de oficios, todo a petición del propio equipo de Gobierno del PP", según ha informado el partido en una nota.

Según ha subrayado el edil, "una semana después se cerraba a cal y canto y se desmantelan las instalaciones con tal celeridad que los trabajadores no pudieron acceder ni para terminar de recoger sus pertenencias".

Para Alberca, "el PP cambió de opinión a raíz del incendio en las instalaciones de Mantenimiento Urbano". "Si pensaban mantener un tiempo más la escuela taller, cambiaron de opinión ante la necesidad de reubicar el área de Mantenimiento Urbano, que entendemos tampoco tiene su sitio idóneo en el recinto de la Escuela taller", ha indicado.

Con respecto al personal, el concejal ha indicado que "tres operarios han estado en un cuarto de tres por dos metros donde se apila material desde enero hasta hace pocos días, que han sido adscritos a Mantenimiento Urbano. Han permanecido allí todo este tiempo sin tener carga de trabajo, en un puesto de trabajo que no tiene la condición de tal y sin tener acceso a sus herramientas".

Asimismo, ha apuntado, "otras tres trabajadoras han sido adscritas como personal de apoyo en el servicio de ludoteca del centro social de un barrio. Una de ellas es maestra, la otra administrativa y la tercera una licenciada en Derecho. Entendemos que su trayectoria y su profesión las haría mucho más valiosas en otro puesto. Ha habido poco tacto, escasa visión de eficiencia en la gestión y mucha improvisación".

En este sentido, Alberca ha lamentado que "la excusa del PP de que la Junta no ha tenido partidas hasta este año para las escuelas taller y casas de oficio no se sostiene, puesto que el Patronato tenía su presupuesto propio, de 500.000 euros, para acciones formativas con las que dar salida a jóvenes que no tenían posibilidades de acceder a una formación reglada".

Según ha señalado el concejal socialista, la escuela taller se desmantela porque "forma parte de la propuesta de terminar con los organismos autónomos del Ayuntamiento en cumplimiento de los planes de control del gasto y reducción de deuda del Consistorio". "Es una coartada que no se sostiene, puesto que además la Junta ha otorgado ayudas similares a las de las escuelas taller al Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe)", ha explicado.

Por todo ello, Alberca ha pedido al alcalde, Javier Márquez (PP), que no se vuelvan a repetir estas situaciones de cara a la disolución del resto de organismos autónomos. Así, desde el PSOE han manifestado que "entienden que el proceso de disolución de estas entidades es una medida con la que se intenta conseguir una mayor eficiencia en los recursos humanos y sobre todo un ahorro que alivie la situación de endeudamiento municipal y con ese sentido de la lealtad y la colaboración ha apoyado la propuesta". Sin embargo, ha concluido el edil, "hay que procurar que no se repitan procesos como el de la Escuela Taller, porque son la antítesis de cómo hay que hacer las cosas".