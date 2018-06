NNGG-A asegura que la unión de gobiernos socialistas en Andalucía y España "siempre trae paro a los jóvenes"

El presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, Kike Rodríguez, ha asegurado que "la unión de gobiernos socialistas en Andalucía y en España siempre ha traído desempleo para los jóvenes andaluces".

Así se ha manifestado Rodríguez este domingo en Málaga, donde ha señalado que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "Andalucía alcanzó la mayor tasa de desempleo juvenil de la historia", por lo que ha augurado que "este nuevo gobierno va a traer graves consecuencias para los jóvenes andaluces".

El presidente de NNGG-A ha señalado que el gobierno del PP "ha permitido que más de 40.000 jóvenes andaluces hayan salido del paro desde 2011", y ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "responsabilidad para impedir" que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "paralice las medidas del gobierno del PP que estaban dando resultados para los jóvenes andaluces".

En este sentido, ha subrayado que "tememos que Sánchez boicotee medidas de los Presupuestos Generales del Estado que benefician a los jóvenes andaluces más que a los de ninguna otra comunidad autónoma", agregando que "con el cambio de gobierno perdemos los jóvenes porque cuando se estaban dando las oportunidades de creación de empleo y los jóvenes estábamos recuperando derechos perdidos con la crisis, se paraliza todo".

Así, ha citado el Cheque Formación de 430 euros que en Andalucíabeneficiaría a 191.000 jóvenes; el aumento de la tarifa plana quebeneficiaría a 100.000 jóvenes andaluces; las ayudas de más de 22millones de euros para el alquiler y compra de vivienda que beneficiaría a más de 5.000 jóvenes de nuestra comunidad; y "la mayor inversión en becas de la historia" con más de 173.643 jóvenes becarios en Andalucía.

Rodríguez ha asegurado que "los jóvenes no queremos que se dé un paso atrás". Por ello, ha preguntado a Díaz si va a consentir que "el PSOE elimine estas medidas y retrocedamos", indicando que "Pedro Sánchez no tiene proyecto para Andalucía ni para los jóvenes, por lo que exigimos al PSOE andaluz que no se dedique al aplauso continuo y a Díaz que reivindique como presidenta lo que Andalucía y los jóvenes necesitan".

Además, el dirigente de Nuevas Generaciones ha considerado que "Susana Díaz ha vendido a los jóvenes andaluces por intereses personales y ahora no puede contribuir a paralizar el país", añadiendo que "con esta moción pierden los jóvenes y pierde Andalucía, que va a dejar de estar en el tablero político nacional porque Pedro Sánchez se debe a los independentistas y radicales que le han dado su apoyo".