IU C-LM pide a Sánchez que siente bases para acabar con el trasvase Tajo-Segura y que paralice la construcción del ATC

3/06/2018 - 14:19

El coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acabe con el trasvase Tajo-Segura y que paralice la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, dice que Sánchez debe comenzar "por anular el triple trasvase que el Gobierno regional de García-Page dijo que iba a recurrir ante los tribunales". Del mismo modo, a su entender, las inversiones destinadas al cementerio nuclear deben destinarse al transporte, y en especial en el ferrocarril convencional que vertebre a la región "con un medio público y social que permita el transporte de viajeros y de mercancías".

"También esperamos, y si no lo denunciaremos, que el nuevo presidente, Pedro Sánchez, no quiera castigar a nuestra tierra por la afrenta que sufrió de Emiliano García-Page, cuando junto con Susana Díaz, encabezó el golpe de mano que le desbancó de la Secretaría General en el 2016. No sería concebible de ninguna forma posible que, por rencores de viejas luchas por el poder, ahora los castellano-manchegos y castellano-manchegas sufriéramos las consecuencias", ha expresado el Coordinador de IU CLM.

Las derogaciones de las reformas laborales, la ley mordaza y la LOMCE, y un "decidido apoyo" por la subida de las pensiones, "la adecuada" dotación presupuestaria para combatir la violencia de género y alcanzar la igualdad, la apuesta por las energías alternativas, son algunas de las primeras medidas que deben acometerse, según IU.

Crespo ha manifestado la satisfacción que para la organización regional de izquierdas ha supuesto la salida del Gobierno central del Partido Popular, destacando la importancia del trabajo realizado por Enrique Santiago y Juan Moreno, "compañeros abogados de IU", que junto a otras organizaciones promovieron el procedimiento de conocido como 'Los Papeles de Bárcenas' para que se haya dictado esta condena.

Igualmente, Juan Ramón Crespo ha puesto en relevancia a las compañeras y compañeros de IU que desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos han contribuido "a echar al PP". Pero del mismo modo ha mostrado "la prevención que hay que adoptar hacia el nuevo gobierno del PSOE y las promesas que ha venido realizando".

"Son muchos los retos que el nuevo gobierno tiene por delante para que haya un verdadero cambio de "políticas" en la Moncloa y no un mero cambio de 'políticos'", ha manifestado Crespo, refiriéndose que un cambio de personas, por sí mismo, "no garantiza la puesta en funcionamiento de políticas que favorezcan a la mayoría social de este país y no a una minoría".