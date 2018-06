PSE espera que, "por un mínimo de responsabilidad", el PP respete "las partidas" de los PGE destinadas a Euskadi

3/06/2018 - 14:43

Pastor desconoce si habrá ministros vascos en el Ejecutivo de Sánchez y dice que no es una cuestión "prioritaria"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha confiado en que, "por un mínimo de responsabilidad", el PP respete "las grandes partidas" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinadas a Euskadi durante la tramitación de las Cuentas en el Senado.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Pastor ha considerado, además, que lo primero que pondrá en marcha el nuevo Gabinete de Pedro Sánchez serán "aquellas medidas que contaban con un consenso previo de toda la oposición y que fueron aprobadas por el Gobierno de Rajoy mediante decreto", y en especial todo lo relativo a "ampliación de libertades".

"Temas en los que hay un amplio consenso previo", ha afirmado, para añadir que imagina que "uno de los primeros temas será la convocatoria del Pacto de Toledo", por ser el de las pensiones un "tema vital".

En este sentido, ha recordado que la subida del IPC que recogen los Presupuestos Generales del Estado tienen "una vigencia temporal" y se trata de "consolidar ese sistema".

Asimismo, ha afirmado que pudiera ser que haya ministros vascos en el Gobierno socialista, aunque es una cuestión que desconoce. "No sería la primera vez, pero no es prioritario. Si están perfecto y si no lo están los socialistas vascos estaremos perfectamente representados por los compañeros designados por Pedro Sánchez", ha añadido.

Respecto a la petición del PNV a Sánchez de que se produzca un cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, Pastor ha señalado que esta cuestión "no solo es voluntad del lehendakari", sino que también es "un compromiso de los socialistas".

"No sé cuál será el calendario completo, es algo que hablará Sánchez con el PNV a quien ha calificado de socio preferente para la legislatura. En cualquier caso se abre un periodo de esperanza", ha añadido.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Por lo que respecta a la actual política penitenciaria, ha recordado que, con Patxi López de lehendakari, los socialistas ya presentaron "una propuesta sobre lo que debiera ser la política penitenciaria".

"No se puede interpretar por parte de nadie que lo que se haga sea un premio que se da a los etarras por haber dejado de matar. Es simplemente la aplicación estricta de los principios de reinserción y humanidad", ha valorado.

Por último, ha recordado que los PGE deben aún pasar por el Senado para su aprobación y ha advertido de que el Partido Popular "ha prometido que no harán juego político con los Presupuestos".

"El Senado puede vetar determinadas partidas, pero las cuentas deberían volver al Congreso. No tienen la última palabra. Espero que por un mínimo de responsabilidad de quien ha confeccionado esos Presupuestos las partidas importantes se respeten", ha añadido.