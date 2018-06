Participa pide cambiar el funcionamiento de los órganos municipales para albergar "una participación real"

3/06/2018 - 16:24

Participa ha vuelto a reclamar al gobierno municipal del PSOE que cambie el funcionamiento de los órganos municipales dando mayor plazo de convocatoria de las reuniones --en el reglamento se dispone un plazo de 48 horas mínimos para convocarlas--, con el objetivo de que la oposición pueda hacer aportaciones y enmiendas a los distintos expedientes que se presentan "y sea así más democrático y participativo".

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el partido incide en que el último caso se ha dado en el último Consejo extraordinario de gobierno del IMD, "donde el gobierno ha presentado para su aprobación el expediente de los pliegos para el contrato del servicio de Actividades Deportivas en los Centros Municipales de gestión directa del IMD".

Participa cree que esta forma de funcionamiento habitual, tal como ocurrió en el IMD con los pliegos de adjudicación de la gestión de los Centros Deportivos de gestión indirecta, "no permite poder hacer propuestas y modificaciones de peso".

"Esta es la práctica habitual, nos dan dos días para un pliego que tarda meses en redactarse", ha lamentado antes de criticar "la falta de tiempos y espacios para que la oposición pueda incidir y proponer modificaciones, cambios de modelo o mejoras en los pliegos".

A su juicio, "el gobierno debe comprender que esto no es razonable, se debe cambiar el mecanismo de la convocatoria de los organismos para hacerlo más participativo y con ello más democrático", afirma la concejal de Participa Cristina Honorato.

"Aún a pesar de todas estas limitaciones, hemos hecho el trabajo, llevando propuestas de mejora del pliego, en el que por fin se comienzan a recoger las cláusulas sociales en las licitaciones gracias a la nueva ley del sector público, batalla conseguida por la gente y las fuerzas del cambio pero que hay que seguir peleando", ha agregado.

Según ha expuesto Honorato, "nosotras no queremos decidir a qué empresa se lo damos, no debería ser esa la función del Consejo, sino determinar las condiciones para la contratación de las licitaciones y que después la comisión lo bareme. Esa forma de funcionar es más transparente."

En ese sentido, Participa ha propuesto para estas contrataciones que se incluya en las cláusulas administrativas el pago directo a los subcontratistas por parte de la administración cuando el contratista deja de pagar como permite la Ley.

"Lo que queremos con esto que la administración se haga cargo del pago a las subcontratas en último término cuando la empresa principal deja de pagar por deudas o por otras circunstancias. La administración debe asumir sus responsabilidades para con estas empresas aunque presten los servicios de forma indirecta. En la mayoría de los casos hablamos de empresas pequeñas que subsisten gracias a estos servicios y si no cobran tienen que cerrar", según ha explicado.

Por otro lado, Participa pide que la fórmula expresada en los pliegos sobre las condiciones especiales de carácter social, ético y medioambiental para la ejecución del contrato sea más definitorio en cómo la administración resuelve los contratos por incumplimientos y penalizaciones. "En este tipo de licitaciones debe quedar muy clara la forma en que la administración pone fin al contrato por los incumplimientos en las condiciones o por no cumplir con las penas impuestas, no puede ser que la administración lo deje en un condicional se podrá resolver", afirma Cristina.

"Se resuelve el contrato o no se hace pero no puede dejar margen a la especulación porque ya hemos visto lo que pasa después, que el Ayuntamiento no puede terminar el contrato aunque no se presten los servicios porque las empresas se agarran a esa indefinición", sostiene.

Por último, Participa propone que se recojan en las cláusulas especiales de ejecución y las condiciones esenciales del contrato no sólo las cláusulas referidas a las cuestiones técnicas sino también las cláusulas sociales, éticas y medioambientales.

"Lo que pedimos es que las cláusulas sociales, laborales, o medioambientales sean tan determinantes para la concesión y ejecución del contrato como las cuestiones técnicas. Sobre todo, las referidas al tema de la lucha contra la brecha de género por la igualdad como es la baja representación de mujeres en la empresa, el uso no sexista en la publicidad de actividades, o la obligación a las empresas de un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres", explica Honorato.