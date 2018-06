Madrid se llena de color con la VII edición HoliMadrid

3/06/2018 - 18:52

Más de 600 kilos de polvos de pétalos de flores traídos de la India han llenado este domingo la plaza de la Luna, donde se ha celebrado la VII edición HoliMadrid, la Internacional Fiesta de los Colores o Primavera Hindú.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Con la tirada pétalos de flores queremos representar que todos somos iguales, no hay religiones, no hay castas, no hay ideas políticas, todos somos iguales bajo el manto de colores", ha explicado la directora de Club Masala Madrid, Salomé en declaraciones a Europa Press.

Al festival han acudido centeneras de personas que han calificado HoliMadrid como una experiencia llena de "alegría" y "diversión". "Te soluciona y te limpia el alma", ha manifestado una de las asistentes.

El evento ha estado organizado por Club Masala Madrid, en colaboración con la Asociación de Comerciantes 'Vive Malasaña', y en él han participado más de 230 bailarines y músicos de ocho compañías que han interpretado ritmos y danzas del mundo: afro-fusión, flamenco, Bollywood Dance, bailes folclóricos y danza oriental.

Madrid se ha unido de esta forma a la celebración del Holi en Reino Unido, EE.UU y Sudáfrica, dónde habitan amplias comunidades hindúes. Hasta finales de junio, otras capitales europeas y americanas continúan la Fiesta de la Primavera original iniciada a primeros de marzo en la India, Nepal, Sri Lanka, Malasia, etcétera.