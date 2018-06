Fárdelej y el Ayuntamiento de Arnedo llevarán al festival a Teté y los Ciclones, con entrada libre

3/06/2018 - 20:05

Fárdelej, con el apoyo del Ayuntamiento de Arnedo, han organizado un concierto para todos con entrada libre con la actuación de Teté y los Ciclones. La banda liderada por la polifacética Teté Delgado lleva ya ocho años en los escenarios desplegando con fuerza su repertorio de blues, rockabilly, swing y jazz y actuará el 12 de julio.

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

Será el "regalo" del Fárdelej a la fidelidad del publico de Arnedo, tras cinco años de festival.

El Fárdelej Music & Vida Festival de 2018 va a ser la edición más abierta, la que más público variado podrá disfrutar. Aunque siempre le ha caracterizado un importante espíritu indie, este año el festival se abre a otras propuestas más consolidadas y con grandes éxitos en el panorama musical español desde hace décadas, como son Coque Malla y Revolver.

Además, con ese objetivo de acercar su filosofía a todo el público, el jueves 12 habrá una actuación con entrada libre de Teté y Los Ciclones. A todo esto habrá que sumar la amplia variedad de actividades gastronómicas, turísticas y culturales que ofrece este importante evento que se celebra en Arnedo.

UN FESTIVAL EN EXPANSIÓN

Uno de los momentos más importantes llegará con la actuación de Revólver, que conmemora el 25 aniversario de uno de sus discos más exitosos: 'Básico'. La banda liderada por Carlos Goñi vuelve la vista atrás para ver el camino recorrido y revivirá en el Arnedo Arena los mejores momentos de un disco que contenía canciones que ya son himnos en el pop español, como 'El roce de tu piel' o 'Si es tan solo Amor'. 'Básico' supuso el primer 'unplugged' de la música en España y representó el trampolín definitivo a la carrera de Carlos Goñi, con más de 250.000 discos y una gira de más de 100 actuaciones.

Pero no será el único artista de celebración. Coque Malla presentará en el Fárdelej Festival su nuevo disco en directo, 'Irrepetible', en el que el artista madrileño hace un largo repaso a sus 30 años de carrera como cantante, primero de la banda Los Ronaldos, y más tarde en solitario. Considerado uno de los artistas con mejor prensa musical de este país, recorrerá todos los temas de su discografía como 'Guárdalo', 'Adios, papá', 'Sí, sí', 'No puedo vivir sin ti', 'Berlín' o 'Me dejó marchar', auténticos himnos del pop español.

ACREDITACIONES

Desde el festival recuerdan que a partir del próximo 6 de junio ya se pueden solicitar las acreditaciones de prensa desde la propia página web del festival (www.fardelej.com). El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo viernes 29 de junio.

Las acreditaciones se podrán solicitar tanto para los conciertos como para los eventos que se celebrarán del 9 al 14 de julio en Arnedo y localidades cercanas.

La organización del festival confirmará la aceptación de la acreditación. Una vez aceptada, se pondrá en contacto con el medio de comunicación interesado para informar el método y lugar y recogida.

TURISMO, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Uno de los eventos más esperados en el Fárdelej es el gran Almuerzo a la Riojana en la mañana del sábado 14, donde se podrá degustar una selección de productos típicos riojanos, como choricillo, salchichón o panceta, todo ello asados al sarmiento en las típicas parrillas riojanas.

Una auténtica 'experiencia riojana' que seguro que los asistentes venidos de fuera de la región, "que son en torno al 60 por ciento del público del festival", agradecerán y disfrutarán enormemente. Como en años anteriores, la fiesta la amenizará la Orquestina Anarco-Yeyé.

ABANDERADOS DEL INDIE ESPAÑOL

El nuevo indie siempre ha estado muy presente en el Fárdelej y este año disfrutaremos de algunos de sus máximos exponentes en la actualidad: Sidecars, La Casa Azul y Delafé. Por supuesto, también habrá espacio para la nuevas propuestas y gente de casa: Los Estanques y Messura.

Los abonos están a la venta desde el 1 de junio aún a la venta a un precio de 46 euros más gastos en www.fardelej.com, Ticketmaster y sus puntos de venta físicos.