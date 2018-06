El preámbulo del Palencia Sonora comienza este martes con la segunda edición de 'Música en altura'

4/06/2018 - 11:02

El festival Palencia Sonora, cuya decimoquinta edición se celebrará del 7 al 10 de junio en el Parque del Sotillo de la capital palentina, dará la bienvenida a su programa de actividades previas con 'Música de altura', un concierto muy especial protagonizado por BeeBrass Ensemble, a las 21.00 horas sobre la fachada del Bar Universonoro.

La banda, nacida en 2004 y formada por una treintena de músicos, alumnos y profesores de las especialidades instrumentales de viento y metal del Conservatorio Profesional de Palencia, actuará en la calle San Juan de Dios ante un público que dispondrá de alrededor de 200 sillas para que puedan disfrutar cómodamente de esta original bienvenida.

Beebrass Ensemble ha diseñado para la ocasión un repertorio que reúne piezas propias y arreglos de conocidos temas de la historia musical contemporánea. Los espectadores podrán disfrutar de composiciones de Survivor ('Eye of the Tiger'), Herbie Hancock ('Watermelon Man'), Tito Puente ('Oye como va'), John Williams ('Summon the Heroes', 'Hymn to the Fallen' y 'Olympic Spirit'), Quincy Jones ('Soul Bossanova') o The Rolling Stones ('Satisfaction') entre otros.

El concierto, que cuenta con la colaboración del Ateneo de Palencia, arrancará sobre la fachada del Bar Universonoro y proseguirá en la calle San Juan de Dios, según han informado los organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Asimismo, las propuestas que prologan el Palencia Sonora 2018 continuarán un día más tarde, el miércoles 6, en el Hospital Río Carrión con Jorge Arribas, integrante del conocido grupo burgalés Fetén, que animará la estancia de los más pequeños con un concierto-terapia a partir de rudimentarios instrumentos muy poco habituales. Su actuación, que lleva por nombre 'Sonorapia', será en el Salón de Actos del Hospital (de 18.00 a 19.00 horas) y con ella propone un imaginativo viaje sonoro que reivindica los efectos beneficiosos de la música.

El plato fuerte del festival lo conforman la treintena de grupos y Djs de la decimoquinta edición del Palencia Sonora, cuyo cartel encabezan el trío andaluz Lori Meyers, los británicos Hot Chip (Dj Set), Dorian, Xoel López, los burgaleses La M.O.D.A., Ángel Stanich y Cycle.

Esta edición amplía su programación a cuatro jornadas y mantiene las señas de identidad que le han definido durante estos años: la apuesta por un espacio verde y céntrico (el Parque del Sotillo) como recinto principal de los conciertos, la extensión de sus propuestas al casco histórico de la capital y la oferta de diversas solidarias o para público infantil.