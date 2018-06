Agua.- Gobierno murciano, PP, PSOE y Cs firman el Pacto Regional del Agua que busca solucionar el déficit hídrico

4/06/2018 - 13:23

El jefe del Ejecutivo murciano llevará el Pacto a La Moncloa "porque es la voz de la Región y nadie le puede dar la espalda"

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno murciano, PP, PSRM-PSOE y Ciudadanos han suscrito este lunes el Pacto Regional del Agua, que busca una solución definitiva al problema del déficit hídrico en la Comunidad de Murcia. El acto ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, que ya ha pedido una reunión con el presidente del Gobierno central, pedro Sánchez, para trasladarle esta y otras reivindicaciones de la sociedad murciana.

En concreto, el Pacto ha sido firmado este lunes por López Miras en calidad de presidente de la Comunidad y del PP regional; por el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa; y por el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, en presencia de representantes empresariales, de agentes sociales, regantes y del sector agroalimentario, entre otros.

Durante su intervención, López Miras ha remarcado que los murcianos "nos piden que aparquemos nuestras diferencias" y que "luchemos por aquello que es importante para nuestra Región y para España". Por eso, ha señalado que los firmantes se han reunido haciendo un "paréntesis" en la situación "cuanto menos convulsa" que marca la actualidad política.

López Miras no ha podido ocultar "dudas" ante la nueva situación política, pero ha anunciado que ya ha pedido una reunión con Pedro Sánchez "en aras de no perder ni un solo minuto", con el fin de explicarle lo importante que es en este tema y en otros muchos que la Región no pierda tiempo". Ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy se había comprometido "claramente" en sacar adelante un Pacto Nacional del Agua, y cree que "ahora es necesario retomar esa tarea para que nadie olvide la necesidad de llegar al mismo".

En este sentido, López Miras ha resaltado que llevará este acuerdo a La Moncloa "porque es la voz de la Región y nadie le puede dar la espalda". Asimismo, ha manifestado que tiene la mano tendida "para que este acuerdo, que hemos demostrado que es posible en la Región, sea también un pacto nacional que aporte verdaderamente las soluciones que necesitamos". En su opinión, "la firma de un pacto regional demuestra responsabilidad y unidad, y es un paso fundamental, pero claramente insuficiente".

"El agua aquí no sólo es vida, es empleo, prosperidad, desarrollo, economía y es, en definitiva, un elemento vital para el bienestar de nuestros ciudadanos", ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha añadido, no obstante, que "no se puede hablar de agua sólo en clave de la Región de Murcia", sino que "era necesario que España asumiera que la solución debía tener un carácter nacional, porque el problema también lo tenía".

Ha señalado que "las medidas concretas en situaciones excepcionales son positivas pero hay que ir más allá", y ha considerado necesario que España plantee "cómo quiere utilizar sus recursos con una visión de Estado, porque lo dice la Constitución pero, además, es la única solución posible". Ha reiterado que "hay agua para atender las necesidades de todos los españoles", y ha señalado que, para ello, "es necesario contar con las infraestructuras adecuadas que permitan llevar este recurso de donde sobra a donde se necesita sin causar perjuicio a ningún territorio".

Además de "conectar cuencas" con trasvases que son "irrenuciables", López Miras ha considerado que el agua desalada es un "complemento importante que tenemos que potenciar" pero que "no puede ser la solución definitiva".

El Pacto Regional del Agua contempla un total de 35 puntos entre los cuales se recoge que el trasvase Tajo-Segura es una infraestructura "imprescindible e irrenunciable". También considera la desalación "como un recurso complementario" y subraya que "debe abordarse la completa puesta en marcha de las desaladoras ya existentes".

La Región ya tiene el 85% de su superficie regable modernizada y reutiliza un 98% el agua. Aunque dispone de poco margen de progreso en este sentido, el pacto reitera el compromiso de la Región de avanzar en reutilización del agua y la mejora de las instalaciones existentes. Además, los firmantes del mismo se comprometen a instar a sus estructuras a nivel nacional a asumir lo previsto en este acuerdo y a favorecer la consecución de un Pacto de Estado sobre el Agua.

EL PP, CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE NARBONA

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha valorado muy positivamente la firma del Pacto Regional del Agua, un documento "esperado durante mucho tiempo que ha impulsado el presidente, Fernando López Miras, con el que la sociedad murciana se constituye en un 'lobby' en la defensa del agua".

Martínez ha subrayado que el PP y el jefe del Ejecutivo regional "ya han situado el problema del agua en la esfera nacional, en La Moncloa", y ha recordado que Mariano Rajoy se había comprometido a su firma. "Se había avanzado en los trabajos, esperamos que ahora no se frenen y que las primeras decisiones del señor Pedro Sánchez sean en beneficio de la Región", ha indicado.

"No podemos dar pasos atrás", ha afirmado Martínez para advertir al nuevo presidente del Gobierno de España que "nos tendrá enfrente si toma decisiones que vayan en contra de nuestros intereses". El portavoz del PP en la Asamblea ha pedido a Conesa que le entregue el documento a Pedro Sánchez.

Asimismo le ha encomendado, como primer "mandato", que le exija a Pedro Sánchez que no nombre ministra de Medio Ambiente y Agua a Cristina Narbona, sino que elija a una persona "que defienda los intereses de la Región de Murcia". Para él, el nombramiento de Narbona "sería nefasto para la Región como los fue en el pasado".

EL PSOE PIDE AL PP QUE "DEJE DE SER HOOLIGAN"

Al ser preguntado por esta petición, el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha pedido al PP que deje de ser "hooligan" porque "está en el Gobierno de la Región". Asimismo, le ha solicitado que "esté a la altura de las circunstancias" en un día en el que se firma el Pacto Regional. Ha pedido ser "serios" y "trabajar con lealtad y con la necesaria estabilidad que necesita la Región".

Al ser preguntado por las posibilidades de que el Pacto Nacional del Agua salga adelante en esta legislatura, Conesa ha valorado que el único documento que se ha puesto sobre la mesa para lograr ese acuerdo ha sido aportado por el PSOE en la fase de negociación. "Espero que el PP esté a la altura de las circunstancias y ahora, en la oposición, aporte el documento igual que lo hizo el Partido Socialista", ha remarcado.

Conesa ha valorado que se trata de un momento "importante" para la Región y espera que dé paso a un tiempo "nuevo" en el que el consenso y sentarse sobre una mesa para buscar los intereses generales de la Región "estén por encima de todos". Espera que en estos meses, que son "también importantes" para lograr el objetivo final del Pacto Nacional del Agua, "trabajemos con serenidad y buscando la estabilidad que necesita nuestra Región y nuestro país".

Ha señalado que el texto lleva muchas aportaciones del PSOE, y ha asegurado que Pedro Sánchez "atenderá" a López Miras en menos de cien días, "mucho antes que los 200 días que tardó Rajoy en recibirlo". Asimismo, ha mostrado su compromiso en que se atiendan las necesidades de agua de la Región y se cumplan las inversiones incluidas en los Presupuestos del Estado en este ámbito.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos ha celebrado este día "histórico" en el que los partidos han sido capaces de ponerse de acuerdo después de 26 años desde que se firmó el último Pacto. Ha considerado que es un "magnífico" documento en el que los políticos han puesto los intereses de la Región por encima de los colores políticos. "Esperemos que sea el principio de la solución del problema del agua en la Región", ha manifestado.