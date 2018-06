Puig trasladará a Sánchez un mapa de prioridades que ha pedido que elaboren sus consellers

4/06/2018 - 13:20

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que en la reunión del Consell pidió a los consellers que establezcan un mapa de prioridades que trasladará al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tenga posibilidad.

CASTELLÓN, 4 (EUROPA PRESS)

Según ha dicho, el Gobierno valenciano quiere tener claro su "horizonte a corto plazo, y medio y largo plazo también" y ha incidido en que la agenda valenciana de inversiones fue planteada a Mariano Rajoy y al ministro y "el marco no ha cambiado".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios en Castellón, donde ha presidido la reunión del consejo de dirección de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.

Al respecto, el jefe del Consell ha subrayado que "se tiene que pasar de las palabra a los hechos y, siendo conscientes de la situación que existe, con un presupuesto que probablemente se aprobará con unos condicionantes, en ese marco tenemos posibilidades de ir avanzando, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la planificación".

Puig ha remarcado que, en un contexto político "inédito" en los últimos años tras el cambio en la Presidencia del Gobierno, para el Consell es "fundamental" la relación con el Ministerio de Fomento" y esperan que el nuevo responsable atienda la Agenda Valenciana de Infraestructuras "que hemos estado reclamando durante todo este periodo".

LEALTAD REIVINDICATIVA

"Vamos a mantener la lealtad reivindicativa que hemos hecho desde el primer momento con el Gobierno de España, pues queremos trabajar juntos porque al final lo importante es resolver los problemas de los ciudadanos", ha indicado Puig, quien ha lamentado que en la última etapa con el ministro había habido un cierta relación "positiva" de diálogo, aunque "nunca se ha concretado en cuestiones objetivamente perceptibles para la ciudadanía".

En esta línea, el 'president' ha insistido en que van a enmarcar la nueva relación en la "lealtad reivindicativa", pues "nosotros queremos cooperar, pero queremos que se deje de marginar y discriminar la Comunitat Valenciana".

Así, ha apuntado la necesidad de que el nuevo ministro o ministra de Fomento atienda la petición de la gratuidad de la AP-7, y ha anunciado que el Gobierno valenciano pedirá la retirada del recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno del PP respecto a la Ley de la Función Social de la Vivienda, "pues no tenía ningún sentido obstaculizar una ley que facilita que las personas tengan el derecho constitucional a la vivienda".

FINANCIACIÓN

Preguntado por cómo se puede afrontar desde el nuevo gobierno al cambio del sistema de financiación autonómico, Puig cree que ha cambiado la atmósfera, "paso previo para que pueda haber soluciones". Al respecto, está "absolutamente convencido" de que habrá más diálogo y ha subrayado que no sabe en qué momento se podrá aprobar este nuevo sistema de financiación, "pero es evidente que la reivindicación de la Comunitat Valencia es exactamente igual hoy, ayer que pasado mañana, pues no va a haber ningún cambio de posición".

No obstante, ha señalado que no quiere que la situación de "complejidad" que se vive en estos momentos sirva como "cortina de humo para no ir al fondo de la cuestión". "Es cierto que hasta ahora hemos visto un incumplimiento absoluto por parte del Gobierno, ya que no ha habido cambio de modelo en 2017", ha explicado Puig, quien espera que ahora se abra un espacio de diálogo y que figure como un "elemento fundamental" de la agenda política del Gobierno español "porque estamos hablando del estado de bienestar, de la igualdad y de la equidad y de que se respete a todos los ciudadanos".

CASTELLÓN

En el caso de Castellón, Puig ha destacado que exigirán la puesta en funcionamiento del convenio para hacer posible que la cercanías en el norte sean una "realidad". Además, ha informado de que se está acabando la redacción del Plan de Acción Metropolitana de Castellón, que afecta a más de 70 municipios, "para intentar garantizar que la ordenación del territorio en Castellón es acertada".

Por otra parte, ha indicado que se están produciendo todas las reuniones para avanzar en la estación intermodal de Castellón, mientras que se iniciarás las obras de repavimentación de la CV-10 "de tal forma que se hagan de la forma más rápida posible y afectando lo menos posible al funcionamiento de la vida de las personas y la economía".

Las obras de acceso a Peñíscola se harán a partir del verano y, por lo que se refiere al mapa concesional de transporte público, ha señalado que se está en la fase de análisis de alegaciones, por lo espera se pueda concretar una mejor movilidad entre las personas en la provincia de Castellón.