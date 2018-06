La comunidad musulmana tiene registradas 472 solicitudes de Islam y acusa al Gobierno riojano de falsedad documental

4/06/2018 - 13:33

El TSJ desestima tres sentencias sobre la falta de Religión Islámica a pesar de contar con el antecedente de dos a favor

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

Hasta 472 solicitudes registradas en la Delegación de Gobierno para cursar islam en centros de La Rioja y una lista de 27 profesores candidatos para impartirla. Son las cifras con las que, hoy, la comunidad musulmana ha acusado al Gobierno riojano de "falsedad documental".

En rueda de prensa, la portavoz Marian Aretio ha preguntado al consejero de Educación, Alberto Galiana, "a qué juega" tras las alegaciones del abogado de la comunidad por las que el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado tres sentencias para que se imparta religión islámica en el colegio Nuestra Señora de la Vega, de Haro, y Ángel Oliván, de Calahorra.

Las tres sentencias nuevas dicen que "si la asignatura no se imparte es porque no se han cumplido los requisitos establecidos para ello"; pero Aretio se ha preguntado "por parte de quién" si no se facilita a los padres poder pedirlo en cada centro y se ignoran las peticiones registradas en la Delegación de Gobierno.

"Miente" la Consejería de Educación, ha dicho, del mismo modo que no ha dicho la verdad al Parlamento de La Rioja, cuando tras una petición de información de un grupo, Galiana informa de que en el año 2017 se recibieron 33 solicitudes en Infantil y Primaria, seis en ESO y ninguna en Bachillerato.

Sin embargo, en la primera respuesta que la Consejería de Educación dio a la Comisión Islámica, a la que años anteriores, ha dicho, había "ninguneado", le informó de que en el curso 2016-17 se produjeron 716 solicitudes.

"Vemos que el consejero, aparte de mentir, está manipulando datos hasta la falsedad documental", ha dicho al tiempo que ha señalado que el letrado de la comunidad habla de solicitudes durante el plazo de matrícula, cuando "ni todos los niños se matriculan todos los años (sólo los de primera incorporación al colegio) ni se ofrece la posibilidad en todos los centros de solicitarlo".

En este sentido, ha informado de que, desde hace quince días, la Consejería de Educación ha facilitado a los centros en los que el año que viene se va a impartir la religión islámica un escrito de solicitud que, a su juicio, debería facilitarse en todos los centros para conocer la demanda real.

Aretio ha recordado que, en noviembre del año pasado, salieron a la luz dos sentencias favorables. Una de una familia con los niños en Madre de Dios y Comercio; y la otra en Caballero de la Rosa y Cosme García. Sin embargo, ha dicho desconocer por qué se va a cumplir en los tres primeros pero no en Cosme García.

También ha creído necesario "aclarar muy bien" que la Comisión Islámica facilitó a Educación un listado de "27 candidatos" docentes "para La Rioja" por lo que ha creído que, desde la Consejería, se debería tener el "mínimo decoro de leer la documentación" que se le facilita antes de decir que no hay profesores.

"Ya no sólo se nos engaña a la comunidad musulmana sino al Tribunal Superior de Justicia y al Parlamento de La Rioja", ha dicho al tiempo que ha creído, al tiempo que ha creído que "esto no puede quedar aquí" y ha pedido a los grupos políticos que tomen medidas.

"Tenemos en Calahorra que, a 11 de febrero, en el registro de la Delegación del Gobierno se registran 44 solicitudes que amparan 88 alumnos; también en el Villar de Arnedo, en Santo Domingo, Haro... que no coinciden con el listado que facilita Educación", ha dicho.

Aretio ha visto cómo tienen "pruebas suficientes para decir que la Consejería está pecando de falsedad documental, un hecho grave que debe tener las responsabilidades políticas".

El letrado, ha dicho, "argumenta que hay 270 solicitudes en toda la comunidad; en prensa se informó de que había un sondeo de 422 y nosotros tenemos 472 perfectamente registradas en la Delegación del Gobierno".

"Estamos viendo una doble intención" por parte de Educación "que no le queda otra cosa más que cumplir las sentencias favorables, pero lo hace en unos barrios, muy concretos y esto perjudica a la legalidad, que se está incurriendo, así como al conjunto de la sociedad porque se tiene que ofertar en todos los centros en igualdad de condiciones y que sean las familias elijan lo que quieren para sus hijos".