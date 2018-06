Cataluña. cs urge a sánchez a negociar una nueva aplicación del 155 en cataluña

4/06/2018 - 14:08

La dirección nacional de Ciudadanos urgió este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a negociar una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña sin "esperar a que nos den otro golpe a la democracia".

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas, argumentó que los independentistas no destilan atisbo alguno de autocrítica o arrepentimiento y, muy al contrario, "todas las señales" muestran la intención de persistir en la misma dirección de plantear "un reto" al Estado.

Ciudadanos considera que la Generalitat de Cataluña sigue "secuestrada" por los independentistas, por los mismos que perpetraron el "golpe" del pasado mes de septiembre y que después declararon unilateralmente la independencia, y al levantarse la aplicación de ese precepto por la toma de posesión de los nuevos consejeros se les están entregando de nuevo los instrumentos para volver a hacer lo mismo.

Dado que se trata de un acto político y no jurídico, Ciudadanos no considera que el hecho de que no haya más que intenciones impida seguir aplicando ese artículo de la Constitución, y urge por ello a Sánchez a tomar la iniciativa y negociar los términos de un nuevo acuerdo que incluya el control por el Estado de las finanzas de la Generalitat, los medios públicos de comunicación, los Mossos d´Esquadra y la política exterior.

04-JUN-18

