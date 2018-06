La CEA valora la "tendencia favorable" de bajada del paro en mayo y espera una buena temporada turística

4/06/2018 - 14:15

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha valorado la "tendencia favorable" de descenso de las cifras de desempleo y espera que siga esa tendencia, impulsada especialmente por el sector turístico, para lo cual espera que se registre una buena temporada turística.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, González de Lara ve la bajada del desempleo en mayo como un dato "razonablemente positivo", con un descenso "importante" en Andalucía en el paro y con un incremento "relevante" en la contratación.

De esta forma, ha resaltado que el mes de mayo "ha sido positivo" y en el mismo "de nuevo se demuestra que la hostelería y el sector turístico tiran".

En ese sentido, ha explicado que "en las provincias más estacionales en el sector agroalimentario, como Almería o Huelva, se ha incrementado el desempleo", algo que "es natural, por lo que no hay que dramatizar ni rasgarse las vestiduras, pues son comportamientos cíclicos".

No obstante, considera que la tendencia favorable en donde Andalucía vea descender el desempleo es bueno, y es positivo que en España se siga esa tendencia". "Ojalá no sólo siga, sino que además tengamos una buena temporada", ha indicado González de Lara, quien considera que "para ello hay que generar un clima favorable, confianza estabilidad y tranquilidad, para que tengamos una buena temporada turística, pues si no tenemos una buena temporada turística, pondremos en riesgo muchas cosas".