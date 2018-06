La Semana de la ONCE llega a la provincia para compartir con los gaditanos "la experiencia vital" de los ciegos

4/06/2018 - 14:30

La II edición de la Semana de la ONCE ha comenzado este lunes su andadura en la provincia de Cádiz donde hasta este sábado ofrecerá actividades de distinto ámbito abiertas a todos los públicos en las localidades de Cádiz y Chiclana para compartir con los gaditanos "la experiencia vital" de los ciegos.

CÁDIZ, 4 (EUROPA PRESS)

En un comunicado la presidenta del Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Isabel Viruet, ha señalado que la Semana de la ONCE "este año lleva por lema 'Tú y yo tenemos mucho que ver' y quiere ser una invitación a los ciudadanos para compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que conforman la ONCE en Andalucía".

La concejala de Presidencia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández; la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez; la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, y la vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, Maribel Peinado, entre otras autoridades, junto al director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la consejera territorial Milagros Rodríguez han sido los encargados de inaugurar esta semana de "intensa" actividad institucional para mostrar el modelo social de la ONCE a los gaditanos.