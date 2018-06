González de Lara ve "buena voluntad" en convenio de hostelería y advierte del efecto "expansivo" de una huelga

4/06/2018 - 14:32

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, considera que existe "buena voluntad" entre las partes que negocian el convenio de hostelería de la provincia de Málaga, tras lo que ha advertido de los efectos negativos que tendría una huelga en la provincia y su anuncio, apuntando que podría tener un "efecto expansivo al resto de Andalucía que no sería bueno".

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

González de Lara ha apuntado a los periodistas que "se están produciendo muchos contactos, y estamos intentando que esos anuncios de paro no se produzcan, de hecho aún no se han producido y están por ver" y ha explicado que este martes está prevista una reunión de la mesa de negociación del convenio "y tenemos la esperanza de seguir negociando".

En ese sentido, ha reiterado "la necesidad de que los empresarios y sindicatos nos sentemos hasta el límite y estemos hasta la extenuación negociando, porque la amenaza de un conflicto social de una huelga tiene unos efectos muy perversos, no sólo por el hecho de que se produzca la huelga, sino también por los efectos del anuncio de la misma, que puede generar efectos perniciosos".

A juicio del presidente de los empresarios, "hay buena voluntad, vamos a esperar, y se están moviendo muchas fichas para que todo el mundo tome conciencia, todos los negociadores", toda vez que "los desencuentros se están arreglando y resolviendo para que se puedan sentar y no tengamos ese anuncio de huelga ni esos paros", ha aseverado.

González de Lara ha apuntado que el objetivo que se ha marcado como presidente de la CEM es que "no haya huelga de la hostelería en la Costa del Sol, porque además eso tendría un efecto expansivo al resto de Andalucía que no sería bueno", por lo que "vamos a poner todo de nuestra parte para que no se produzca".