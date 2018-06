La Diputación se compromete a "seguir mejorando la gestión" de sus subvenciones a los ayuntamientos

4/06/2018 - 14:43

IU dice que los plazos de entrega de las partidas no responden a "las necesidades locales" y el PSOE alega el cumplimiento de requisitos

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este lunes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de IU que ha contado con una enmienda del PSOE, para comprometerse a "seguir mejorando la gestión" de sus ayudas y transferencias a los ayuntamientos, pues según la federación de izquierdas los plazos de entrega de tales partidas no están respondiendo a las "necesidades locales".

La moción de IU se encuadra en los avisos de la federación de izquierdas respecto a los plazos que pesan para las subvenciones y transferencias comprometidos por la institución provincial a los ayuntamientos, merced a los presupuestos anuales de la misma.

Y es que en 2017, según IU, "la mayoría de las subvenciones se concedieron entre el día 19 y 26 de diciembre" y al acabar tal año "la Diputación tenía pendiente de pago a los ayuntamientos 4,2 millones" de euros en materia de subvenciones y transferencias. Tal extremo, según la federación de izquierdas, se traduce en "innumerables problemas" para los responsables de los ayuntamientos, que al no contar con estas partidas y verse en la obligación de desplegar determinados programas o actuaciones, sufragan tales aspectos con fondos municipales a la espera de las transferencias y afrontan no pocos reparos por parte de los interventores de los consistorios.

"En 2018 la situación ha empeorado notablemente, porque aún no se ha liquidado la totalidad (de las ayudas) de las los programas del año anterior, 77 municipios están sin convenio de servicios sociales, ni un solo convenio de bomberos y se han publicado sólo dos convocatorias de subvenciones de las 12 pendientes", insiste IU.

"ADECUAR LOS TIEMPOS"

Por ello, la moción de IU reclamaba "adecuar los tiempos" de las convocatorias de ayudas y transferencias de la Diputación "a las necesidades locales", rememorando que ya en 2016, la institución se comprometió a "publicar y resolver dentro del primer semestre" de cada año las convocatorias de subvenciones previstas en los planes estratégicos.

Más en concreto, la propuesta pedía "el pago inmediato de las subvenciones de 2017" que aún estén pendientes de abono y "actualizar de manera inmediata las transferencias correspondientes al servicio de dependencia".

No obstante, desde las filas del PSOE, la portavoz del Gobierno provincial, Trinidad Argota, ha recordado que la Diputación está sujeta a toda una serie de "procedimientos" y requisitos administrativos que no se puede "saltar", argumentando que además median situaciones en las que determinadas subvenciones no pueden ser entregadas hasta que el ayuntamiento en cuestión justifique el gasto de ayudas anteriormente concedidas.

Y después de que el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, defendiese la "preocupación" de la institución por resolver esta situación, los socialistas han planteado a IU una enmienda a su moción, para circunscribir el acuerdo a un compromiso de "seguir mejorando la gestión" de las ayudas y transferencias de la Diputación en favor de los ayuntamientos, extremo aprobado finalmente por unanimidad.