En Marea: "La conciliación no es poder dejar ocho horas a un bebé en la guardería, es poder tener tiempo"

4/06/2018 - 15:05

La diputada Paula Vázquez Verao reclama cambios en la red de escuelas de 0 a 3 años y pide alargar e "igualar" permisos por tener descendencia

La portavoz en materia de políticas de igualdad de En Marea, Paula Vázquez Verao, ha reclamado este lunes un cambio profundo en la concepción de las políticas de conciliación y, singularmente, en la formulación del recurso de escuelas infantiles de 0 a 3 años, que pide que sea universal.

"La conciliación no es poder dejar ocho horas a un bebé en la guardería, es poder tener tiempo para atender a la descendencia", ha manifestado en una rueda de prensa para presentar iniciativas al respecto. En este sentido, y como miembro del Observatorio de la Demografía creado en Galicia, ha remarcado también que es necesario "alargar" e "igualar" los permisos de maternidad y paternidad.

Los cuidados, ha dicho, es necesario "desestigmatizarlos" y poner en valor la cultura del cuidado, que significa, según los datos que se manejan, entre el 45 y el 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de un país.

La parlamentaria de la formación rupturista ha pedido "políticas presupuestarias adecuadas" que permitan "incidir", ante una realidad "demoledora" que revela que la tasa de fertilidad en el Estado es la "que más baja" en comparación con Europa. "A esto se le puede poner remedio", ha incidido.

Vázquez Verao ha apelado al observatorio demográfico para criticar que no se hubiese creado un grupo específico de igualdad de género, necesario, dijo, para "poner medidas decididas". Asimismo, es preciso también trabajar en la "desigualdad laboral" que, junto con el anterior factor, constituyen talones de Aquiles en el desarrollo demográfico.

"Trabajar en la igualdad real de género es fundamental para detener la crisis demográfica. En la práctica, no tenemos la capacidad real de decidir cuando y como tener descendencia", ha señalado la parlamentaria, quien ha reclamado, para ello, que el nuevo Gobierno derogue la reforma laboral que está vigente actualmente.

ÁMBITO DE LOS CUIDADOS

La diputada de En Marea también ha reclamado "trabajar en el ámbito de los cuidados", un 'lugar' al que "a la mujer se le confieren casi siempre en todas las sociedades".

Así, ha pedido "recursos de conciliación" y, en este sentido, una "red pública gratuita de 0 a 3 años" con carácter universal, con un plan de desarrollo de aquí a 2020, puesto que es "el servicio social más demandado" en la actualidad.

Al respecto, ha recordado que en septiembre de 2017, cerca de 1.200 bebés no obtuvieron plaza en esta red y que el servicio de guarderías de 0 a 3 años no atiende a la demanda que hay en cada lugar, puesto que hay guarderías que quedan con plazas libres en algunos municipios y en otros no existen las plazas necesarias y hay un "acusado déficit".

En Marea, además, pide extender este servicio de forma universal frente a los conciertos con guarderías privadas o la extensión del conocido como bono cuidado, que sufraga parte de una plaza en un centro que no pertenece a la red pública.

Por otro lado, ha considerado necesarias las guarderías en los polígonos industriales, pero ha "constatado" un "fracaso" en la medida impulsada por la Xunta, ya que "solo dos proyectos" se llevaron a cabo y otros dos están pendientes. Lo ha atribuido a que "no se consensuó" con los agentes sociales.

Paula Vázquez Verao también ha pedido que se tenga en cuenta en el baremo para mayor puntuación los ingresos bajos familiares, y pregunta por la "viabilidad" de las casas nido, una iniciativa que ha considerado "un buen recurso".

Asimismo, ha denunciado la "propaganda" de la Consellería de Política Social, que ha cifrado en 700.000 en una campaña realizada el pasado año, misma cifra, dijo, que la que se gastó en la reforma de una escuela infantil.