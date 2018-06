Bravo afirma que Sánchez formará un "buen Gobierno" y que ella no espera ninguna llamada de Madrid

4/06/2018 - 15:12

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha señalado este lunes que está "segura" de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formará un "buen Gobierno" y que ella no espera ninguna llamada de Madrid.

CASTELLÓN, 4 (EUROPA PRESS)

Bravo se ha manifestado en estos términos ante los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, al ser preguntada si tenía alguna novedad de Madrid.

"No tengo ninguna novedad, mi trabajo está aquí, mi compromiso está aquí y estoy encantada de ser consellera y no me está preocupando en absoluto", ha subrayado Bravo, quien ha agradecido mucho que la gente piense en ella "como una posible candidata".

Al respecto, se ha mostrado "segura" de que Pedro Sánchez va a formar un "buen Gobierno de gente muy preparada y además les deseo mucha suerte".

"Yo tengo aquí un gran cometido, no espero ninguna llamada de Madrid y hay consellera para rato", ha insistido.