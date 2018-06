La nueva parada central de autobuses del Port de Pollença, ya en servicio

4/06/2018 - 15:16

La nueva parada central de autobuses del Port de Pollença, que funcionará como cabecera de las líneas de Palma, Bahía de Alcúdia y Serra de Tramontana, ha entrado este lunes en servicio.

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Por este motivo, la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets; el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons; la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y el alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, han visitado esta mañana la nueva estación, según ha informado la Conselleria de Territorio en una nota de prensa.

La estación, ubicada en la calle de la Tramontana, es cabecera de las actuales líneas Pollença - Inca - Palma y Alcúdia - Can Picafort- zona de Llevant. Además, la nueva parada es un punto de enlace de las bahías de Alcúdia y Pollença con la Serra de Tramontana (L354, Can Picafort-Port de Sóller; L355, Can Picafort-sa Calobra).

La nueva parada del Port de Pollença consta de cuatro dársenas y dispone de una pérgola. Con esta parada también se estrena el nuevo modelo de marquesina, que se irá colocando en todas las paradas, una estructura modular que además es totalmente accesible. Se están habilitando también unos baños públicos que estarán en funcionamiento próximamente.

Este conjunto de paradas sustituye la parada de la calle de Roger de Flor. La nueva ubicación, según la Conselleria, permite reducir tiempos de trayecto y minimizar las afecciones a la zona urbana.

Igualmente, la estación será el punto de enlace con la península de Formentor (L353, Can Picafort-Formentor). Esta nueva lanzadera hacia Formentor estará lista este verano, según ha avanzado el conseller de Territorio, que ha valorado la coordinación institucional entre el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Pollença y el Govern "para hacer posible implantar un nuevo modelo de acceso a los espacios más valiosos" de las Islas en transporte público.

Asimismo, Pons ha enmarcado la puesta en marcha de la nueva estación de Port de Pollença "como una mejora que se adelanta" al "gran cambio que supondrán las nuevas concesiones de transporte por carretera", a partir de enero de 2019.

Esta estación servirá como punto de intermodalidad, de forma que se podrá dejar allí el coche para desplazarse, en transporte público, a Formentor y a distintos puntos de la Serra.

La nueva estación ha sido un proyecto conjunto entre el Govern y el Ayuntamiento de Pollença, financiado por los fondos del Plan de Impulso al Turismo Sostenible 2016 -como parte de un proyecto global de accesos a playas y espacios naturales-. El coste de las obras ha sido de 303.135 euros y el Ayuntamiento de Pollença ha aportado un 9,5 por ciento.

Por ello, la vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, ha destacado que la nueva estación de autobuses es "un ejemplo de cómo el Govern invierte los recursos que genera el turismo a mejorar la movilidad y la conservación del territorio".

Según Busquets, la nueva infraestructura "fomentará el uso del transporte público y, al mismo tiempo, mejorará la sostenibilidad ambiental y del territorio, para tener espacios naturales bien conservados y sin la presión de los coches".