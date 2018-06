El PP advierte de que con el nuevo Gobierno está en riesgo la inversión para el 'Plan de Vías'

4/06/2018 - 15:49

El Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha alertado este lunes que la ciudad podría perder una inversión de 800 millones de euros con el nuevo Gobierno, a lo que ha exigido a este, así como al Principado y al Grupo municipal del PSOE, la firma "inmediata" del convenio.

GIJÓN, 4 (EUROPA PRESS)

González ha recordado que el citado convenio de Gijón al Norte estaba previsto que se firmara inicialmente para las próximas semanas, según una nota de prensa del PP.

Al PSOE, asimismo, le ha pedido "que no ralenticen, que no pongan palos en la rueda, que no modifiquen y que firmen cuanto antes el convenio del proyecto del 'Plan Vías', que está consensuado por las tres administraciones y si me apuran, por todos los grupos políticos". Le ha conminado, también, a garantizar el presupuesto comprometido anteriormente por el Gobierno del PP.

González, además, ha recalcado que en 2004, la llegada del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa supuso la paralización "total" del primer proyecto del 'Plan de Vías', redactado por un Gobierno del PP, según él.

"Hoy todavía lo estamos pagando, ya que en vez de un 'Plan de Vías' en desarrollo tenemos un 'Solarón', una estación provisional y no tenemos ni metrotrén ni acceso de la Alta Velocidad a Gijón", ha recalcado.

Además, ha advertido de que el Partido Popular "estará vigilante y hará todo lo posible para impedir que se boicotee o paralice el Plan, por el bien de todos los gijoneses".