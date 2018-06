CAEB destaca el "elevado dinamismo" del proceso de creación de empleo en Baleares

Planas reitera la necesidad de que el nuevo Gobierno asegure la estabilidad necesaria para la creación de empleo

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha valorado las cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro publicadas este lunes y ha destacado que "el proceso de creación de empleo mantiene en Baleares un elevado dinamismo que vuelve a situarse por encima de la media nacional".

Según ha expresado Planas en un comunicado, prueba de ello es que la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha registrado en el mes de mayo un crecimiento interanual del 3,6 por ciento, aumento que supera en tres décimas el anotado el mes anterior (3,3 por ciento) y que se sitúa nuevamente por encima de la media nacional (3,1 por ciento).

La presidenta de CAEB ha señalado que "el signo positivo de los marcadores laborales se está consolidando desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, pues, por lo que respecta a las condiciones de contratación, el número de contratos indefinidos ha registrado en mayo un marcado aumento (35,9 por ciento) que contrasta con el descenso de los contratos temporales (-6,7 por ciento)".

Este hecho responde, en buena medida, al incremento de los contratos convertidos de temporales a indefinidos (16,3 por ciento), según Planas.

Desde CAEB han añadido que todos los sectores han contribuido positivamente a la evolución del empleo. Así, mientras la afiliación de trabajadores se ha incrementado en la industria (2,8 por ciento vs 2,7 por ciento, abril) y los servicios (3,4 por ciento vs 3,2 por ciento, abril) a un ritmo ligeramente superior al del mes anterior, en la construcción ha aumentado de manera significativamente más intensa (5,8 por ciento vs 4,8 por ciento, abril).

La mejora del empleo en las Islas está contribuyendo, a su vez, a la reducción del paro registrado. Concretamente, el número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo ha descendido un 5,7 por ciento, dos décimas por encima de lo que lo hizo el mes anterior (-5,5 por ciento). Ello sitúa la tasa de paro registrado en el 6,7 por ciento de la población activa, porcentaje que representa la menor incidencia del desempleo en este mes del año desde 2007 (5,5 por ciento) y que rebaja con creces la media nacional (14,7 por ciento).

Asimismo, Planas ha reiterado la necesidad de que el nuevo Gobierno garantice "un entorno político e institucional que asegure la estabilidad y la seguridad jurídica necesarias para seguir avanzando en términos de inversiones, crecimiento económico y creación de empleo, dando continuidad a la credibilidad y confianza entre los inversores y los organismos económicos internacionales alcanzada por España en estos años".

Por último, CAEB ha insistido también en la necesidad de "continuar profundizando en las reformas, en el marco del diálogo y la concertación social, que estimulen la actividad económica y hagan posible incrementar la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación, apoyándolas en el proceso de recuperación, de forma que se traduzca en una intensa y progresiva creación de empleo, sin revertir las reformas que ya están en marcha y que han tenido gran protagonismo en la salida de la crisis y en la recuperación del empleo".