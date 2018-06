Consejos para asegurar el éxito en los exámenes de Selectividad

En Selectividad, hace muchísimos años, en el examen de Literatura Española, me tocó comentar las "Coplas por la muerte de mi padre" de Jorge Manrique. No sabía qué comentar, pues yo lo que me había leído y estudiado era "El Quijote".



Empecé a escribir tonterías: "todos nos moriremos algún día. Nadie escapa de la muerte. Es una desgracia. La vida es muy breve". Llené veinte páginas con chorradas. Y, ¡atención!, el examinador me puso un 10. En serio. Mis palabras debieron de afectarle anímicamente. xD