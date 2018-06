El pleno de Espartinas da cuenta de la salida del PP del exalcalde Domingo Salado y el edil Juan Pedro Corrales

4/06/2018 - 17:03

Ambos continúan en el Ayuntamiento como concejales no adscritos

ESPARTINAS (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha dado cuenta este lunes de la salida del exalcalde Domingo Salado y del concejal Juan Pedro Corrales del Grupo popular y su declaración como ediles no adscritos, toda vez que Salado anunció el pasado mes de mayo su decisión de renunciar a la Presidencia local del PP y abandonar el partido, a cuenta de sus "discrepancias" con la designación de la concejal María Helena Romero como candidata a la Alcaldía.

En el escrito en el que anunciaba su baja del partido y su decisión de continuar en el Ayuntamiento como concejal no adscrito, recogida por Europa press, Domingo Salado, hasta entonces portavoz municipal del partido, señalaba sus "importantes discrepancias" con la dirección provincial del partido, liderada por Virginia Pérez después de que la primavera de 2017 su candidatura lograse una ajustadísima victoria frente a las aspiraciones del diputado autonómico Juan Bueno de repetir como presidente provincial, en el proceso congresual celebrado por el PP sevillano.

En concreto, Salado criticaba la "manera oscura, manipuladora y nada participativa" en la que la concejal María Helena Romero había sido proclamada como nueva candidata del PP a la Alcaldía de Espartinas.

Según salado, la citada designación deriva "del dedo de la presidenta provincial", en el marco de "una reunión informal nada transparente" y "por un comité ejecutivo local que debería haber sido renovado hace tiempo", tratándose de una decisión adoptada "sin tener en cuenta" a "más de 500 afiliados del PP de Dos Hermanas". Así, criticaba que la proclamación de Romero derivase de una "decisión de antemano de la presidenta provincial", sin "posibilidad" de candidaturas alternativas.

En ese sentido, recordemos que allá por marzo de 2016, Minerva Salas anunciaba su decisión de abandonar la Portavocía del Grupo popular del Ayuntamiento de Espartinas, toda vez que Salas había accedido a la Portavocía municipal del partido después de que pocos meses antes, renunciase a su acta de concejal del Grupo popular Javier Jiménez, quien fuera primer teniente de alcalde durante la etapa del popular Domingo Salado como primer edil.

El propio Domingo Salado, en declaraciones a Europa Press, explicaba que la decisión adoptada por Minerva Salas derivaba de las "discrepancias" de ésta con la concejal María Elena Romero, unas "divergencias" ante las que la entonces portavoz, a su juicio, no se había sentido "respaldada por la dirección provincial del PP".

Según concretaba, tras la salida de Javier Jiménez de la esfera municipal, el cargo de portavoz fue ofrecido a María Elena Romero, pero como ella "no quiso" ocuparlo, el puesto fue "ofrecido en segunda instancia" a Minerva Salas, quien sí accedió a ocupar la Portavocía. No obstante, y según manifestaba por aquella época el exalcalde, a partir de ahí María Elena Romero habría hecho "la vida imposible" a Minerva Salas, porque "no le sentó bien" que esta última asumiese la Portavocía.

Sea como sea, el pleno ordinario celebrado este lunes por el Ayuntamiento de Espartinas ha incluido la formalización de la salida del exalcalde Domingo Salado y del concejal Juan Pedro Corrales del Grupo popular y su declaración como ediles no adscritos, según han informado a Europa Press fuentes municipales. Así las cosas, el grupo municipal del PP queda reducido de cinco a tres concejales.