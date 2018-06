Acciones de educación ambiental en tres IES de la provincia para concienciar de la contaminación por plásticos

4/06/2018 - 17:39

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Diputación de Sevilla va a secundar el llamamiento emitido por Naciones Unidas para que la población de todo el mundo frene la contaminación por plásticos que se viene produciendo en el planeta, promoviendo una actuación de concienciación y educación ambiental en tres institutos de Educación Secundaria de la provincia que arranca este martes y se prolongará este mes de junio.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

"Sabemos que el plástico ofrece aplicaciones muy valiosas, pero la cultura de usar y tirar nos está llevando a una dependencia del plástico de un solo uso que tiene graves consecuencias ambientales. El mensaje de este día pretende hacernos conscientes de que podemos adoptar cambios en nuestras vidas para reducir los efectos adversos de la contaminación por plástico en la naturaleza y en nuestra propia salud", explica la diputada provincial de Servicios Supramunicipales, Trinidad Argota.

RECONSIDERAR EL USO DEL PLÁSTICO

Se trata de una actividad de educación ambiental en la que se busca incentivar la reducción del consumo de plásticos de un solo uso y analizar otras alternativas, concienciando respecto a la problemática de la contaminación por plásticos y dando a conocer las ventajas, inconvenientes y usos de los materiales plásticos más comunes, además de fomentar la reutilización, recordando las pautas básicas para el correcto reciclaje de los materiales plásticos.

"El mensaje para nuestros niños y niñas tiene que quedar muy claro", explica Argota. "Desde hoy mismo, la ciudadanía debe sumar esfuerzos, actuando así para frenar la contaminación por plásticos, con gestos muy sencillos como rechazar el plástico de un solo uso, reutilizar y separar para reciclar".

Rechazar botellas de plástico de un solo uso conlleva también optar en primer lugar por material reutilizable: botellas de vidrio o acero inoxidable; vasos que no estén cubierto de plástico de un solo uso; bolsas de tela o de papel reciclado; alimentos a granel o que no estén excesivamente empaquetados, etc. Se trata de alargar la vida de los objetos de plástico, a través de la reutilización antes de que terminen en el vertedero y separándolos del resto de la basura, procurando compactar su volumen antes de depositarlos en el contenedor amarillo, para que su reciclaje sea menos costoso y más efectivo.

8 MILLONES DE TONELADAS DE PLÁSTICO ANUALES EN LOS OCÉANOS

Según el PNUMA (Programa de la ONU para el Medio Ambiente), la contaminación plástica está presente en todas partes, desde las playas de Indonesia hasta en el fondo del océano en el Polo Norte y está ascendiendo por la cadena alimenticia hasta llegar a nuestras mesas.

Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico. Si se mantiene la tendencia actual, en 2050 nuestros océanos tendrán más plástico que peces. La mayoría de los plásticos tardan cientos de años en degradarse.

La mayoría del consumo europeo de material plástico convencional es de envases y embalajes, y en su gran parte de un solo uso, por lo que resulta fundamental subvertir la cultura que se ha impuesto en nuestra sociedad de usar y tirar.