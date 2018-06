El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana ante la quema de contenedores, tras ocho incendios en fin de semana

4/06/2018 - 17:40

El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso (PP), ha pedido este lunes la colaboración de la ciudadanía para que "denuncien" o "llamen a la policía" en caso de que observen "algún movimiento o a algunas personas alrededor de contenedores si no van a tirar la basura" después de que el pasado fin de semana se registraran ocho incendios, uno por cada contenedor, que afectó además a cuatro vehículos.

ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)

"Lo que empieza siendo una gracia puede terminar un día en tragedia o en males mayores", ha advertido en rueda de prensa el edil popular, para quien tras unas "semanas tranquilas" se han vuelto a registrar incendios de este tipo. "No sé si ha sido la llegada del calor o la primavera, que la sangre altera y a alguno le altera la cabeza", ha manifestado.

A la espera de evaluar económicamente los daños, Alonso ha reclamado a "esos ciudadanos de bien que somos la inmensa mayoría" que contribuyan y alerten a los servicios de seguridad si observan prácticas sospechosas, puesto que no solo perjudican a las arcas municipales, sino también a los vecinos y, especialmente, los propietarios de los vehículos que se ven afectados. "No me gustaría estar en el pellejo de ellos", ha apostillado.

En el transcurso de la madrugada del sábado al domingo los bomberos tuvieron que intervenir en la extinción de incendios por contenedores en la calle Cruces, Sor Policarpa, Avenida Federico García Lorca, Sierra de Gredos y calle Jaúl. Además fue necesario desalojar un bloque de viviendas.

Frente a este tipo de depósitos, el Ayuntamiento avanza por otro lado en la instalación de contenedores soterrados, de modo que los de la Plaza Marín ya se encuentran instalados. Además de una nueva imagen que persigue este sistema, los contenedores soterrados también buscan incrementar la "seguridad" y "evitar actos vandálicos, particularmente la quema de contenedores, como ha ocurrido este pasado fin de semana".

OTROS ACTOS "INCÍVICOS"

El concejal ha destacado el comportamiento de los ciudadanos a más de un año desde que se pusiera en vigor la nueva ordenanza de limpieza que, entre otros aspectos, establecía un horario para depositar la basura en los contenedores bajo multa en caso de incumplimiento. "No somos escrupulosos, pero tirar la basura a las ocho de la mañana creo que tiene un nombre", ha apuntado Alonso, quien ha criticado este tipo de actos "incívicos".

El concejal de Servicios Municipales ha reconocido que los primeros meses de aplicación de la ordenanza fueron "muy movidos" respecto al número de incidencias y sanciones, aunque el Ayuntamiento de Almería aún no maneja una cifra concreta sobre la cantidad de multas que se han puesto al respecto ni cuál ha sido la recaudación al respecto.

No obstante, el edil se ha comprometido a recabar datos al respecto así como sobre la cantidad de actuaciones que se han ejecutado para evitar la proliferación de heces de perro en la vía pública, que es "otra de las máximas quejas" que emiten los ciudadanos, según ha asegurado.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

Con el objetivo de reclamar nuevamente la colaboración ciudadana y fomentar la concienciación sobre la limpieza de la ciudad, el Ayuntamiento ha presentado además la campaña 'Ilusiónate por una Almería más limpia', con la que se incide en que "una ciudad más limpia es más saludable y repercute en la calidad de vida de todos".

La nueva campaña se sirve de la magia para llegar al público a través de una asociación de ideas y una analogía. "Un mago puede hacer desaparecer objetos y nosotros, con una actitud cívica y colaborativa, hacer desaparecer la basura", ha explicado.

La campaña, que cuenta con una inversión de más de 17.000 euros, se sirve de soportes publicitarios y de un vídeo que se lanzará en las redes sociales en el que "el mago Zoilo interactúa con diferentes ciudadanos a quienes sorprende con sus trucos de magia haciendo desaparecer los residuos".

"De nada vale invertir en más y mejores medios sin la colaboración de la ciudadanía", ha subrayado el concejal responsable del área, quien ha explicado que el Ayuntamiento destina 21,5 millones de euros del presupuesto municipal a la limpieza.