Los 'bomberos' de los túneles de la M30 se movilizarán para que se reconozcan los servicios de emergencias

4/06/2018 - 18:34

El Ayuntamiento insta a EMESA a que les reconozcan dicha categoría profesional

El Ayuntamiento insta a EMESA a que les reconozcan dicha categoría profesional

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los agentes de intervención en la M-30, popularmente conocidos como los 'bomberos de los túneles', han asegurado este lunes que se movilizarán para que la empresa de quien dependen, EMESA, "no actúe con competencias que no tiene" y reconozcan los servicios de emergencias que realizan estos trabajadores.

En rueda de prensa en la sede de CCOO, un trabajador de este servicio y el delegado de prevención, Guilllermo Teso, ha señalado que a partir de ahora lo que intentarán es llegar a acuerdos con el Ayuntamiento, con los que tienen planteada una asamblea con trabajadores.

Sin embargo, ha asegurado que, a nivel laboral, van a comenzar movilizaciones porque entienden que es "lo único" que pueden hacer "para denunciar esta situación" y para reivindicar "que no se actúe con unas competencias que no se tienen". "No damos crédito a que se esté permitiendo esto en un Ayuntamiento de Madrid y no pensamos que exista esto en ningún sitio", ha criticado.

Por su parte, un miembro del comité de empresa y jefe de servicio de dotación en los túneles en la M30, Miguel del Canto, ha señalado que la empresa ha decidido cambiar, en contra de la normativa, las dotaciones, ya que cuando ocurre una emergencia en lugar de ir cuatro personas, van tres.

"Cuando hay servicios mínimos estos son del personal de la construcción y esto no tiene cabida en la externalización de servicios que se ha hecho a una empresa de la construcción. Nosotros entendemos que tenemos que llegar a una negociación con el Ayuntamiento para esta cuestión", ha sostenido.

En este punto, la secretaria de Coordinación de la Comarca de Madrid de CCOO, Isabel Rodríguez Cabo, ha explicado que en noviembre del 2017 se aprobó en Pleno del Ayuntamiento de Madrid la comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30.

Rodríguez considera que no se puede gestionar un servicio esencial de emergencias en Madrid "desde una empresa privada dedicada a la conservación de carreteras y que no tiene competencias en el ámbito municipal de emergencias".

Por tanto, ve una "responsabilidad administrativa y competencia municipal" del equipo de Gobierno actual revertir el modelo de gestión."En octubre de 2017 la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, reconoce que estos trabajadores son personal de emergencias, es decir, bomberos", ha recordado.

"Ahora mismo el Ayuntamiento no tiene la capacidad de remunicipalizar las empresa adjudicataria y no le van a dejar; pero hay una parte que sí viene recogida en el pliego de condiciones que pueden rescatarla. Es por eso que le pedimos que empiece con su gestión", ha solicitado.

AYUNTAMIENTO A FAVOR DE ADSCRIBIRLES COMO PERSONAL DE EMERGENCIAS

Desde el Ayuntamiento han recordado que el dictamen de la comisión de investigación recomendó que el personal de emergencias y atención a incidentes debían estar adscritos como personal de emergencias.

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como Madrid CAlle 30 se ha pronunciado instando a EMESA, el socio privado que emplea a los trabajadores, a que les reconozcan dicha categoría profesional para regularizar una situación problemática laboral. EMESA no ha accedido, por el momento, a dicho reconocimiento.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se han mantenido reuniones tanto con los trabajadores y las secciones sindicales como con los responsables de EMESA para intentar acordar una solución al problema laboral. Se sigue trabajando en una solución.

La comisión de investigación puso de manifiesto unas condiciones de trabajo "inadecuadas" para las funciones asignadas y es por ello que se instó a la empresa a cambiarlo. Es cuestión de reconocimiento de categorías laborales, indican las mismas fuentes municipales a Europa Press.

Madrid Calle 30, por su parte, inició un expediente sancionador a EMESA por la falta de dotación de agentes de intervención en las bases de atención a incidencias. Ese expediente aún no ha sido resuelto.