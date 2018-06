Pedreño (Podemos): "La Región abre la persiana seis meses y los cierra otros seis"

4/06/2018 - 19:06

El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, tras conocer las cifras del paro publicadas este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha criticado la "temporalidad", la "precariedad" y la "estacionalidad" del mercado laboral murciano, y ha criticado que "la Región abre la persiana seis meses y los cierra otros seis".

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha afirmado que el hecho de que en este mes de mayo las cifras de desempleo hayan bajado, situándose en un 3,62% respecto al mes anterior, "viene a poner de relieve, lo que es un problema endémico del mercado laboral en la Región, que es la estacionalización, que genera empleos precarios y parados en otoño".

Pedreño ha explicado que "el empleo no se puede dejar en manos de la estaciones" ya que la cifra del paro está relacionada con los contratos de vacaciones y con la llegada del buen tiempo, donde aumenta el consumo y las visitas a los lugares costeros en la Región, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

"Lo que resultada alarmante es que esta temporalidad y la precariedad laboral sean vistas por parte del PP en la Región como un triunfo", ha afirmado Pedreño, ya que el aumento del empleo "no se puede fundamentarse en la precariedad ni en la estacionalidad sino que necesitamos un cambio de modelo productivo, que no se base en el turismo low cost y que genere trabajadores con derechos, no trabajadores clínex".

"Aunque en la Región crece el PIB, no crecen los sueldos", tal y como ha lamentado el diputado de Podemos, que ha criticado que "seguimos teniendo los sueldos más bajos del país y las tasas históricas de temporalidad y parcialidad".

"Esto no puede calificarse de logro político, sino que es un desastre en la política laboral, apaciguado por la llegada buen tiempo nada más", ha aseverado.

Precisamente, Pedreño ha explicado que "la política y la gestión no deben depender de los fenómenos atmosféricos ni de las estaciones del año" y, por eso, "para salir de la montaña rusa del empleo murciano: parado en otoño-invierno empleado en primavera-verano, las políticas económicas del PP son estériles".

"Solo con la desestacionalización del empleo, la diversificación de la los sectores productores y la inversión en políticas públicas podremos trazar un camino donde se empiece a hablar de empleo y no de precariedad", ha concluido.