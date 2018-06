XsP y Psoe, abiertos a conocer la propuesta de IU sobre una posible moción de censura en el Ayuntamiento

4/06/2018 - 19:33

Pérez cree que la situación del Consistorio no se arregla solo con iniciativas plenarias

GIJÓN, 4 (EUROPA PRESS)

Los portavoces de los grupos municipales de PSOE y Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez y Mario Suárez del Fueyo, respectivamente, han indicado, este lunes, en declaraciones a Europa Press, que están abiertos a escuchar la propuesta de IU de moción de censura que dará a conocer este martes en rueda de prensa.

Pérez, en su caso, ha señalado que es cierto que la situación municipal es "especialmente grave". Algo que, según él, llevan tiempo denunciándolo, y más aún desde la presentación del Plan Económico y Financiero.

A su juicio, el Gobierno local está llevando al Ayuntamiento "a un punto de no retorno". Es más, ha considerado que, a su parecer, esta situación, evidentemente, ya no se arregla con la votación de una iniciativa en el Pleno y que encima no ejecutan, ha opinado.

Por todo ello, va a esperar a que IU dé la rueda de prensa convocada para ver qué plantea y a partir de ahí se harán las valoraciones pertinentes.

ESCUCHAR LO QUE PROPONGAN

Del Fueyo, por su parte, ha recordado que IU solo cuenta con dos votos y se precisan 14 para que la moción prospere. "Vamos a ver qué plantea IU y a partir de ahí analizaremos", ha señalado.

"No se sabe si lo que plantean es un anuncio de cara a la galería o es algo serio", ha apuntado. "Escucharemos lo que nos propongan", ha añadido.

Asimismo, preguntado si allana el camino en Gijón el hecho de que prosperara la moción a nivel estatal, ha incidido en que en el caso nacional había un Gobierno "corrupto, con varios ex ministros en la cárcel", de ahí que la situación era "distinta".