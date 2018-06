Podemos Galicia apunta que solo las mareas que gobiernan están excluidas del acuerdo Podemos-IU para las municipales

4/06/2018 - 19:39

Santos quita hierro a que Iglesias no incluyese a Galicia entre las naciones del Estado

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha ceñido la consideración de "marca consolidada" --que implica que el partido morado e IU respetarán el nombre electoral a la hora de configurar alianzas para las municipales-- a aquellas mareas que gobiernen, mientras que el resto de proyectos municipalistas deberán acogerse al pacto entre IU, Podemos y Equo para concurrir en conjunto a las elecciones locales del próximo año.

Así lo ha reiterado este lunes Carmen Santos, que se ha referido al acuerdo marco establecido a nivel estatal entre Podemos, Izquierda Unida y Equo para concurrir en conjunto a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo año bajo la marca 'Unidas Podemos Izquierda Unida-Equo'.

Con todo, la también diputada de En Marea en el Parlamento gallego ha apuntado que Galicia tiene una serie de "características diferentes" en el plano político, por lo que las alianzas electorales serán estudiadas "municipio a municipio".

Tanto Podemos como Esquerda Unida defienden que dichas alianzas deben establecerse en formato de coalición, lo que puede suponer un choque con la postura de ciertos proyectos municipalistas, que reivindican su independencia y su carácter de candidaturas centradas en el ámbito local.

De este modo, Podemos Galicia considera que solo Compostela Aberta, Marea Atlántica y Ferrol en Común quedarían fuera de las condiciones que exige el acuerdo marco entre el partido morado y IU para enrolarse en las candidaturas de unidad popular.

Por su parte, el resto de mareas municipalistas de Galicia, con proyectos como Marea de Vigo o Ourense en Común (con representación en los consistorios pero fuera de los gobiernos) tendrían que incluir la marca 'Unidas Podemos Izquierda Unida-Equo' en su nombre.

'PARAGUAS' PARA LAS DIPUTACIONES

Asimismo, el partido morado descarta, al igual que EU, acogerse al "paraguas instrumental" que ofrece En Marea para acumular fuerzas y aumentar el peso de las mareas municipalistas en las diputaciones, lo que fue aprobado en el último plenario del partido instrumental, celebrado a mediados del mes de marzo.

Este rechazo se suma a las críticas lanzadas por la propia Santos hacia la configuración de En Marea como partido instrumental en los últimos meses. En esa línea también se ha expresado el secretario de Organización de EU y portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, que este mismo lunes tachó de "partido ornamental" a En Marea y reclamó la apertura de un proceso de reconfiguración del espacio político en la línea de una coalición de partidos.

"MARCAS CONSOLIDADAS"

"La marca consolidada es donde se gobierna. En Marea ojalá gobernase, pero no gobierna. Ese es el objetivo de las alianzas, acumular fuerzas para derrotar al PP, no conformar partidos nuevos para eliminar los existentes, salvo que eses partidos lo decidan. Y ese no fue nuestro caso", ha señalado Carmen Santos.

Así las cosas, Podemos Galicia ha anunciado que celebrará primarias a finales de este año para escoger sus listas de candidatos para cada municipio. A continuación, éstas tendrían que ser incluidas en las candidaturas de confluencia, bien a través de "acuerdos" o por la celebración de unas nuevas primarias para las listas definitivas en las que concurrirían el resto de fuerzas.

PABLO IGLESIAS Y GALICIA COMO "NACIÓN"

"Ya lo dije muchas veces. La secretaria xeral de Podemos Galicia repitió en ruedas de prensa o en el Parlamento que Galicia es una de las naciones históricas junto con Euskadi y Cataluña. Y os puedo asegurar que Pablo Iglesias piensa lo mismo", ha declarado este lunes Carmen Santos cuestionada sobre la no mención de Galicia entre las naciones del Estado por parte del líder del partido morado durante el debate de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Santos ha quitado hierro a esta cuestión y ha defendido que Galicia "estuvo bien representada" en el debate de la moción gracias a los cinco diputados de En Marea en el Congreso, que forman parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

"La mayor representación que puede tener Galicia es que (los diputados) sirviesen para echar al PP. Prefiero eso a que nos mencionen muchas veces de manera grandilocuente y que nuestro electorado no se sienta representado en las decisiones de Estado", ha añadido.

Con todo, el "lapsus" de Iglesias, como fue calificado por el portavoz de En Marea, Luís Villares, no fue bien recibido por los sectores del rupturismo más cercanos al nacionalismo gallego.

De hecho, la diputada en el Congreso Alexandra Fernández (miembro de Anova) publicó un mensaje en su cuenta de Twitter durante la tarde noche del jueves en el que mostraba su disconformidad con el "discurso de los cuatro principales partidos españoles".

"Después de escuchar el discurso de los cuatro principales partidos españoles queda claro que de esta crisis del modelo territorial todos están de acuerdo en eliminar el reconocimiento de Galicia como nación", publicó Fernández en Twitter.

COMISIÓN DE GARANTÍAS

Por otra parte, la responsable de Organización de Podemos Galicia, Natalia Prieto, ha informado que desde finales del mes de mayo el partido morado gallego carece de Comisión de Garantías por el decaimiento de la misma al no contar con los cuatro miembros necesarios.

De este modo, los expedientes abiertos en Podemos Galicia pasarán a ser estudiados por la Comisión de Garantías estatal, mientras que la propia Natalia Prieto ejercerá labores de "arbitraje" en aquellas cuestiones que vayan surgiendo, por lo que "se garantiza la protección de los inscritos", han apuntado.