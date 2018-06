CCOO denuncia que Sanidad "continúa discriminando" al personal estatuario del Departamento de la Ribera

4/06/2018 - 20:20

CCOO PV ha denunciado mediante un comunicado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública publicó en el DOGV el sistema de incentivos del Departamento de la Ribera, que "va a pagar solo al personal laboral", algo que han considerado "totalmente discriminatorio" con el personal estatutario puesto que estos pagos "son una retribución que nunca ha sido transparente, ni negociada con la representación sindical".

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Según han señalado, en estos pagos se asignan "unas cantidades aleatoriamente, sin ningún control sindical, totalmente opacas, pactadas individualmente con cada trabajador y con la consecución de objetivos confidenciales, sólo conocidos personalmente entre la empresa y cada trabajador".

Durante el tiempo que el personal laboral trabajó para la empresa concesionaria, Ribera Salud, se instauró este sistema de incentivos secretos, mientras que el personal estatutario, que también ha colaborado "siempre con su trabajo diario al conseguir la mejor asistencia sanitaria posible, nunca ha cobrado ningún incentivo".

CCOO piensa que no puede continuar esta "marginación" del personal estatutario, ahora que la Conselleria de Sanidad gestiona directamente la Sanidad del Departamento de La Ribera, puesto que "si ha desaparecido el beneficio económico de la empresa y la única finalidad es conseguir la mejor atención sanitaria a la ciudadanía, deben de estar todos los profesionales implicados al obtener este mejora, sin que unos profesionales sean recompensados y otros no".

"Si todas las personas están implicadas al realizar su trabajo de forma profesional, sin la presión del lucro de la empresa privada, deben de desaparecer este factores distorsionadores y poco objetivos", han agregado.

También han indicado que la Gerencia "está discriminando al personal estatutario al querer establecer un sistema de identificación para acceder al parking del Hospital de La Ribera, sólo para el personal fijo".

"El Personal Estatutario nuevo que está contratándose, unas 400 personas, no van a tener derecho a obtener una tarjeta del parking, sólo porque es Personal Eventual. Este personas que durante los últimos 20 años han sido discriminados a no poder trabajar en la comarca de La Ribera, ahora que han podido obtener una contratación mediante la Bolsa de Trabajo, ven como continúen siendo víctimas de la marginación, para no poder acceder al parking en iguales condiciones que el resto del Personal que ya estaba trabajando", han expuesto.

SANIDAD Y LA GERENCIA "CONTINÚAN REUNIÉNDOSE CON EL COMITÉ DE EMPRESA"

Asimismo, desde CCOO han señalado la Conselleria de Sanidad y la Gerencia del Departamento de La Ribera "continúan reuniéndose" con el Comité de Empresa y "declinando la invitación a asistir a las reuniones de la Junta de Personal".

"Después de celebrar los responsables de Sanidad una reunión el día 9 de Mayo, primero con el Comité de Empresa y después con la Junta de Personal y con el compromiso adquirido de continuar realizando reuniones con los dos órganos de representación, el pasado 29 de mayo, Sanidad y la Gerencia del Departamento de La Ribera se reunieron sólo con el Comité de Empresa y rechazaron asistir a la reunión de la Junta de Personal del día 1 de junio.