Tudanca asegura que está en CyL para quedarse y que no la utilizará para "tener un trampolín" a otro cargo

4/06/2018 - 20:58

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha subrayado, al ser preguntado por posibles aspiraciones para formar parte del Ejecutivo del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado a la política regional para quedarse y que no la quiere utilizar para "tener un trampolín".

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Onda Cero Castilla y León y recogida por Europa Press, Tudanca ha reclamado este lunes al Partido Popular que "por su propio bien y el del país asuman que ahora son oposición" y no planteen políticas "revanchistas", en relación a las enmiendas que prepara el PP en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Al ser preguntado sobre un posible salto a Madrid para formar parte del nuevo Ejecutivo, ha recalcado que vino a Castilla y León para quedarse y quiere estar aquí "no en otro sitio" y no lo utilizará para "tener un trampolín". "Hay quien no ha entendido que los tiempos políticos y la forma de hacer política han cambiado", ha defendido el secretario del PSCyL.

Tudanca ha subrayado que tiene un proyecto político nuevo para la tierra castellanoleonesa y ha mostrado su confianza en que si el PSOE ha logrado que vaya a haber "un Gobierno digno en España" el se "empeña" en trabajar para que en las Elecciones de 2019 haya un Ejecutivo "limpio" en Castilla y León.

En relación a las enmiendas del PP a los Presupuestos que aprobó hace unos días, Tudanca ha reclamado a los 'populares' que "asuman por su propio bien y el de este pais" que "ahora son oposición", en lugar de "plantear políticas revanchistas".

El líder socialista castellanoleonés ha querido comparar que la "primera decisión" que ha tomado el PP tras la moción de censura a Mariano Rajoy y el cambio de Gobierno ha sido "amenazar con bloquear sus propios presupuestos, los que acaba de aprobar con su mayoría", mientras que las primeras acciones de Sánchez en La Moncloa han sido hacer una toma de posesión laica "por primera vez en la historia del país" y anunciar que va a haber un Ministerio de Igualdad y un Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Tudanca ha recordado las "acusaciones" que ha recibido el PSOE en los últimos días y ha recalcado que "la pura y cruda realidad" es que quien ha hecho "pagos a los nacionalistas fue el Partido Popular", al pactar las cuentas de 2018 con el PNV hace unos días, pero también antes al "acordar la mesa del Congreso con Esquerra Republicana".