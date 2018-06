Gilberto González, nuevo director artístico de TEA

5/06/2018 - 10:29

Gilberto González (La Laguna, 1975) ha sido elegido como nuevo director artístico de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 (EUROPA PRESS)

El nombramiento fue aprobado por el consejo de administración, que se reunió este martes y atendió el criterio realizado por la comisión internacional de valoración independiente, que estaba integrada por diferentes profesionales de los sectores de la creación contemporánea de reconocido prestigio.

El proyecto de Gilberto González para los tres próximos años, presentado bajo la denominación 'Principio de incertidumbre', propone una dirección artística "como un puente capaz de propiciar una negociación equilibrada entre la administración del centro y los procesos que pueden y deben acontecer ligados a la práctica artística".

Asimismo, plantea la necesidad "de abrir campos de investigación expositivos que subviertan en ocasiones el propio concepto de exposición", y también en este proyecto se recoge "un TEA al servicio de la ciudadanía en su tiempo de ocio, pero no se asume como un espacio de ocio".

'Principio de incertidumbre' fue el proyecto más valorado entre los ocho aspirantes a esta convocatoria y que fue analizado por el profesor titular de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús M. Carrillo; la conservadora de Public Engagement del Centre for Contemporary Arts (CCA) de Glasgow, Viviana Checchia; la profesora de Culturas Visuales en Goldsmiths, University of London, y Senior Curator de Creative Time, Nueva York, Elvira Dyangani; la coordinadora académica de Central Saint Martins School of Art de Londres, Yaiza Hernández; y el coordinador de la Unidad de Investigación y Doctorado de UDRBAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, Jaron Rowan.

Gilberto González es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y posteriormente recibió una beca para estudios avanzados de Museología en el Smithsonian America Art Museum en Washington y ha sido conservador del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y coordinador general de la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias.

A lo largo de su trayectoria, ha comisariado diversos proyectos expositivos así como varias publicaciones.

OFICINA PARA LA ACCIÓN URBANA

Además, es uno de los fundadores de la Oficina para la Acción Urbana (2013), un espacio de encuentro entre artistas, curadores y arquitectos que pretende cuestionar el concepto de modernidad a partir de la década de los 60 como una readaptación puramente formal del status quo en el contexto local.

Entre otros encuentros y talleres, organizan los encuentros Entomología local en el Museo de Bellas Artes de Tenerife.

Además de ello, González ha sido miembro del Consejo editorial de REDAC, revista de arquitectura de Canarias, y actualmente es director del Aula de Cultura de Pensamiento Artístico Contemporáneo de la Universidad de La Laguna y patrono de la Fundación Pedro García Cabrera.

La convocatoria para la dirección artística se realizó mediante un procedimiento de pública concurrencia, en el cual se valoró tanto la idoneidad de los proyectos presentados, así como el perfil y la experiencia profesional de la candidatura.

La concesión de esta convocatoria se produce en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.