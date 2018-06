Pons asegura que no es necesario aprobar un reglamento para la cesión de pisos vacíos prevista en la Ley de Vivienda

5/06/2018 - 12:01

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha afirmado este martes que no es necesario aprobar un reglamento específico para la cesión de pisos vacíos por parte de grandes propietarios prevista en la Ley de Vivienda.

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

"Para poner a disposición los pisos los grandes tenedores no necesitan un reglamento. La ley es muy clara, tienen tres meses. Si no lo hacen hay un régimen sancionador", ha declarado Pons durante el pleno del Parlament, en respuesta a la interpelación de la diputada Sandra Fernández (PP).

Fernández había preguntado a Pons por los plazos para la aprobación de los reglamentos vinculados a la Ley de Vivienda, reprochando al Govern que tras la tardanza en impulsar la norma, no se podría aplicar hasta la próxima legislatura.

Por otro lado, durante la interpelación Pons ha defendido que su Conselleria está ejecutando "todo lo planificado" y ha destacado el aumento en la inversión pese a haber "empezado desde cero sin solares ni proyectos".

Frente a esto, Pons ha dicho a Fernández que "no es cierto" que en la legislatura pasada no se impulsaran actuaciones necesarias debido a la crisis. "No lo hicieron porque no creen en lo público", ha afirmado el conseller, que ha acusado al PP de "dar mal servicio público" de manera "intencionada" y con "mala fe".

"¿Por culpa de la crisis dijeron que no querían los millones del convenio ferroviario?", se ha preguntado Pons.