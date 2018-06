Podemos interpreta que a rajoy lo echa el 15-m pero iglesias le alaba por "elegante", "inteligente" y "saber escuchar"

5/06/2018 - 13:44

Los principales dirigentes de Podemos coincidieron en interpretar este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que acaba de anunciar que deja también la presidencia del PP, "no se va", sino que "lo echa" la gente y el 15-M, pero el líder de la formación, Pablo Iglesias, le reconoció como "un político elegante e inteligente que sabía escuchar" y que "se ganó" su respeto.

Lo hicieron en una serie de tuits recogidos por Servimedia, en la que abrió el fuego el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y candidato a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, a los pocos minutos de que se conociera que Rajoy anunciaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que dejará la Presidencia del partido, y que cerró Iglesias, el único que tuvo palabras elogiosas para Rajoy dentro de la interpretación general de los motivos de su marcha.

"Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción", escribió Iglesias. "Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto".

Errejón había publicado:"Rajoy no se va, lo echa la ola de cambio que comenzó el 15 de mayo de 2011. Primero fue Aguirre, hace un mes Cifuentes, ahora le decimos adiós a Rajoy. Ahora a construir". Un mensaje que inmediatamente Errejón eligió como tuit fijado" para que permanezca al comienzo de su perfil.

A continuación, el secretario de Análisis Estratégico abundó: "Capitaneó los mayores recortes sociales de la historia democrática, el maltrato a los derechos civiles, la insensibilidad y la injusticia en favor de los privilegiados. Adiós Rajoy, ahora toca reconstruir una España que no deje a nadie atrás".

En la misma línea se pronunció la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien, refiriéndose al presidente del PP por la famosa anotación de los papeles de Luis Bárcenas, interpretó: "M.Rajoy no se va, le echamos. L@s pensionistas, las feministas, l@s estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor. Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, abundó en esta tesis: "La España del 15M, del feminismo, de la PAH, de los pensionistas en la calle es quien ha echado a M. Rajoy junto con su corrupción, su crueldad con los más humildes y su servilismo con los poderosos. Si Ciudadanos no lo hubiera sujetado, lo habríamos echado mucho antes".

