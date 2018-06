Rajoy defiende su tarea contra la corrupción del pp: "he intentado ser justo y he asumido mis errores"

5/06/2018 - 14:07

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy explicó este martes que en materia de corrupción ha tratado de ser "justo" protegiendo "el buen nombre de nuestro partido y su trayectoria", y subrayó que él también ha asumido sus errores y que muchas veces se ha "callado" para no alentar con sus palabras una campaña de descalificación política.

Así se pronunció Rajoy en el discurso que ofreció ante el Comité Ejecutivo de su partido, en el que anunció que da un paso atrás y que pone "punto final" a esta etapa a la que se ha llegado tras la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Explicó que ha defendido de la mejor manera que ha sabido los casos de corrupción que han salpicado a su partido, anteponiendo "mi honorabilidad pero también la de este partido". Asimismo, destacó que el PP ha dejado el Ejecutivo español "con el paquete más completo y exigente de leyes contra la corrupción".

"Yo nunca jugué al y tú más y no lo voy a hacer ahora. Nunca critiqué a ningún juez y no lo voy a hacer ahora. Nunca hablé del pasado y no lo voy a hacer ahora", dijo el expresidente del Gobierno, que seguidamente subrayó que ha intentado ser "justo" y "proteger el buen nombre de nuestro partido y su trayectoria".

"He asumido mis errores y también los que no eran míos. Y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras una campaña de descalificación política camuflada tras una máscara de supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas", continuó Rajoy.

Resaltó que cabe recordar que los españoles "siempre" han escogido al PP como primer partido de España "a pesar del daño enorme que nos han causado los casos de corrupción que han afectado a nuestro partido".

Afirmó que el partido en su conjunto "ha actuado" respondiendo en todas las ocasiones que así se ha requerido a este respecto y que el PP "ha pedido responsabilidades", aunque precisó que parece ser que eso no ha sido suficiente para los adversarios políticos.

(SERVIMEDIA)

05-JUN-18

LDS/MFN/gja