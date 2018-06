Podemos e IULV-CA lanzan un llamamiento con que esperan adherir a su confluencia a más de 50.000 andaluces

5/06/2018 - 14:23

Rodríguez y Maíllo aseguran que el proyecto estará antes de verano: "Convoque cuando convoque Susana Díaz, habrá una alternativa de la izquierda"

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Los líderes andaluces de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han escenificado este martes el primer acto de la confluencia de ambas fuerzas para concurrir juntos a los próximos procesos electorales, donde han anunciado una 'carta abierta' con la que hacen un llamamiento al pueblo andaluz con vistas a sumar apoyos a este proyecto político. En concreto, se han marcado como reto a corto plazo reunir unas 50.000 adhesiones.

'Adelante Andalucía' es el nombre del llamamiento que han lanzado este martes en una comparecencia conjunta en el Convento de Santa Clara, en Sevilla, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, después de que se haya reunido por primera vez el conocido como Grupo Motor --la comisión política que, formada por miembros de Podemos y de IU, tienen las riendas para pilotar la confluencia en Andalucía--. El objetivo de esta 'carta abierta' es hacer una gran alianza "con la gente gracias a la que Andalucía sale adelante".

No obstante, mientras señalan que la confluencia "fluye" a buen ritmo, aún no ha trascendido quién será el candidato de este proyecto a la Presidencia de la Junta, cómo van a desarrollar las primarias conjuntas anunciadas o la marca electoral con la que concurra a las urnas, asuntos que quieren tener cerrados antes de verano.

"Antes de verano habrá un proyecto de alternativa en Andalucía", ha asegurado Maíllo, que ha garantizado que "convoque cuando convoque las elecciones Susana Díaz, habrá una alternativa de la izquierda, desde la aspiración de cambio y desde una ampliación de proyecto progresista y alternativo al modelo económico y clientelar que ha tenido el PSOE-A en estos años".

Además, aún no han desvelado quién será el candidato a la Presidencia de la Junta, si bien, preguntados por este asunto, el líder de IU ha señalado que "nadie cuestiona el momento en el que coincidimos ambos en saber cuál es nuestro papel de responsabilidad histórica ante el momento: no satisfacer nuestros egos ni vanidades sino en contribuir a un cambio en el que podemos ser cualquiera de los dos o alguna persona nueva".

"Los mejores fichajes son los miles de andaluces que se alegren de que se cree este espacio para cambiar su vida", han proseguido al ser cuestionado sobre si planean hacer algún fichaje estrella al que sumar en este proyecto, mientras que insisten en que ahora toca "abrir" el proyecto y, más adelante, se verán cómo se desarrollan las primarias, entre otros asuntos.

Concretamente, Teresa Rodríguez ha matizado que las primarias conjuntas que anunciaron en el preacuerdo hace un par de semanas "no tiene más intención que pensar en un proyecto que no sea la suma de dos sino la creación de un espacio donde se incorpora mucha más gente".

RODRÍGUEZ: "QUEREMOS UNA RELACIÓN ABIERTA"

"No queremos un matrimonio de conveniencia, queremos una relación abierta a la que se incorpore mucha más gente", ha afirmado Teresa Rodríguez, quien espera que se sume a esta 'carta abierta' la ciudadanía andaluza "que quiere participar de un proyecto nuevo en primera persona, en el que las organizaciones no pierden ni un atisbo de su identidad, de su patrimonio y de su bagaje".

Este espacio quiere ser "un lugar amable y de generosidad hacia quien quiere aportar lo que trae para construir un proyecto de cambio para Andalucía", toda vez que ha rechazado centrar la confluencia en discusiones orgánicas porque "perdemos de vista la necesidad de generar un cambio que dé esperanza a las siguientes generaciones". "Este reto es el más importante que tenemos sobre la mesa y poco tiene que ver con cuestiones orgánicas", ha apostillado.

Quieren sumar así, además de organizaciones del ámbito político y social de Andalucía, a ciudadanos "que quieren confluir" en un proyecto "que no es de ayer para mañana, sino que se ha cocido a fuego lento y ha sido un encuentro natural en el principio y, a posteriori, un trabajo calmado, sosegado y generoso para ir diseñando un espacio donde se quiera sumar más gente".

"Tenemos un reto de coyuntura histórico, plantear una alternativa en Andalucía tras casi 40 años de un gobierno socialista que está caduco, al que le falta sangre en las venas y que continúa por inercia, porque la salida no puede ser la derecha", ha añadido Teresa Rodríguez, para apuntar que centrarán todos sus esfuerzos en "plantear una alternativa al susanismo que no pase por la derecha".

MAÍLLO: "HAMBRE Y SED DE CAMBIO"

Antonio Maíllo, tras incidir en que el preacuerdo ha logrado una ratificación "formidable" de las dos organizaciones andaluzas, ha hecho hincapié en que el proyecto fluye "en pos de una apuesta de unidad que es un llamamiento y una apelación al pueblo andaluz con ganas de cambio".

"Presentamos una carta abierta a la gente que tiene hambre y sed de cambio en Andalucía, desde un proyecto que tiene dos convicciones, que somos garantía de ser dique de contención a las derechas, y que también tiene capacidad, voluntad y la formidable ambición de ser alternativa al PSOE-A tras 40 años de gobierno", ha agregado el líder andaluz de IU que ha recalcado que la confluencia andaluza "mira al futuro".

Ha sostenido que el proyecto que trabaja IU junto a Podemos quiere plantear "una alternativa en la forma de entender las cosas y una alternativa en un modelo social, político y cultural" en una tierra "formidable" que debe tener un correlato "que no sea de precariedad y desigualdad, sino de igualdad y cohesión social".

"Una propuesta que mira prioritariamente a toda la gente que cada día sostiene a Andalucía frente a un gobierno que es parálisis", ha añadido Maíllo antes de lamentar que Andalucía está "en la mayor indigencia política" con un gobierno de Susana Díaz "que se dedica a saludar pero no gobierna, que lanza mensajes pero no leyes, que hace propuestas pero no aprueba normas audaces de cambio político en favor de la mayoría social".

Con todo, ha sostenido que Podemos e IULV-CA ofrecen a la sociedad la construcción de un bloque histórico de cambio "que representamos pero en el que somos un instrumento para que más gente se sienta representada y para que más gente se sienta cómplice".