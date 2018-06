Igual critica que el Parlamento haga "política" con el Metro-TUS, que "no es su competencia"

5/06/2018 - 14:26

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha criticado que el Parlamento de Cantabria haga "política" con algo que "no es su competencia" como el sistema de transporte municipal del Metro-TUS, después de que ayer se aprobase, con el voto en contra del PP, una proposición no de ley pidiendo la paralización cautelar de este modelo de transporte.

A preguntas de la prensa, Igual ha recordado que "las competencias en transporte municipal son del Ayuntamiento" por lo que lo aprobado por la Cámara regional "es hacer política con lo que no es su competencia". "No se me ocurre a mi reunirme por ejemplo con los de los derribos, bastante tengo con lo mío y con gestionar lo mejor que pueda mi ciudad como para meterme en lo de otros", ha apostillado.

Sobre las manifestaciones realizadas por los grupos que sacaron adelante la iniciativa parlamentaria (PRC, PSOE, Podemos y Grupo Mixto), la regidora municipal les ha acusado de "mentir" al acusar al Consistorio de "no escuchar a los vecinos" o de "arruinar a los santanderinos".

Y es que, según Igual, "la realidad es que desde que se instaló el nuevo modelo el 1 de febrero ha habido muchas, muchísimas modificaciones, se ha escuchado mucho, muchísimo a los vecinos, y yo no he dejado de salir a la calle par escuchar las quejas o las alabanzas en éste y otros proyectos".

Además, ha ensalzado que la escucha vecinal del equipo de Gobierno (PP) continúa ya que este miércoles, 6 de junio, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, se reunirá con la Plataforma Transporte Santander, un encuentro que tendrá lugar a las 19.30 horas como ya ocurrió a finales de marzo porque, supuestamente, los representantes del colectivo no pueden a otra hora.

"La reunión será a las 19.30 horas como la otra vez, a pesar de que ayer a las 16.30 había gente de ellos en el Parlamento", ha dicho Igual al respecto.

Por otro lado, la alcaldesa ha avanzado que, a partir del 1 de julio, habrá una nueva reorganización de las líneas para que algunas lleguen hasta Piquio o los autobuses articulados hagan las rutas que van por la avenida de Reina Victoria hacia las playas. De cara a esos cambios, Igual ha considerado que desde el Ayuntamiento "debemos ser más didácticos de lo que hemos sido".