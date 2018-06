Interrumpen las obras para retirar la Cruz de los Caídos de La Vall d'Uixó debido a una concentración

5/06/2018 - 14:34

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó ha decidido paralizar las obras que habían comenzado esta mañana para la retirada de la Cruz de los Caídos debido a una concentración que, convocada por la Plataforma Salvemos la Cruz, se ha celebrado a las 11.00 horas.

CASTELLÓN, 5 (EUROPA PRESS)

Así, la concentración de personas alrededor del monumento ha obligado a paralizar las obras para garantizar la seguridad, según han informado fuentes del consistorio, que han añadido que los trabajos se retomarán en cuanto sea posible.

Por su parte, el representante de la Plataforma Salvemos la Cruz Leopoldo Peñarroja ha asegurado que "parece que el consistorio tiene problemas de vista y de audición porque hace una semana entregamos un montón de pliegos de firmas estampadas por gente de todas las ideologías en defensa del mantenimiento de la cruz, que además de un símobolo cristiano, es un símbolo de paz, fraternidad y futuro".

No obstante, ha señalado que "no hay peor sordo que el que no quiere oír y parece que se ha recurrido a la razón de la fuerza, derribando la cruz". Al respecto, ha explicado que "cuando hemos visto que los hechos eran consumados, nos hemos encaramado en la plataforma para impedir que la grúa continuara derribándola y estamos a la espera de verificar que existe un permiso legal para proceder a este acto vandálico".

El diputado del PP Óscar Clavell ha recordado que en 1979 un alcalde del Partido Comunista decidió mantener esta cruz "como símbolo de paz, fraternidad, de perdón y de unión".

RECURSO

Así mismo, ha subrayado que el PP en esta legislatura ha decidido apoyar "de manera decidida" a la Plataforma Salvemos la Cruz, y ha presentado un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares "para que no llegara este momento, pero el gobierno de izquierda radical y rancia más propio del año 36 que de 2018 ha decidido eliminar un monumento que representa al 80 por cien de población vallera que nos consideramos católicos".

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón) ha iniciado esta mañana la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de España en 2007 y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia aprobada por la Generalitat Valenciana en 2017, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En fechas próximas se instalará el monumento a la música que sustituirá a la Cruz de los Caídos, en reconocimiento a una disciplina artística "arraigada" en la ciudad y un "elemento de unión" entre los valleros "que hasta ahora no tenían un reconocimiento público", concluye el consistorio.

Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que presentará este martes una querella contra la alcaldesa de La Vall D'Uixó por "prevaricación e incitación al odio" por el derribo de la cruz.