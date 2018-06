El Botànic rechaza una iniciativa del PP sobre transporte metropolitano y 'populares' avisan: "El llorar se va a acabar"

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado, con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, una iniciativa planteada por el PP para instar al Consell a presentar en dos meses el plan de movilidad urbana del área metropolitana de València y una reserva de crédito para la financiación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), y los 'populares' han advertido que ahora con el nuevo Gobierno central va a cambiar la manera de actuar de la Generalitat: "El llorar se va a acabar".

El diputado del PP Alfredo Castelló ha defendido su propuesta porque, según ha dicho, gracias al trabajo de su partido y de Ciudadanos se logró incluir una enmienda para dotar con 10 millones este año al transporte metropolitano de València, subvención que será de 20 millones en 2019 y 30 millones en 2020, pero desde la Comunitat "no hay ni un euro" y tampoco informes de viabilidad, económicos o un plan de movilidad para que la Autoridad de Transporte realice su trabajo porque hoy día solo cuenta con "una directora sin personal".

"Miren que se lo han pasado bien llevando alcaldes de aquí para allá haciendo demagogia y mintiendo a la gente", ha indicado, para advertir que ahora "hay una nueva situación que va a cambiar su forma de actuar, el llorar se va a acabar, se les han acabado las excusas y se van a quedar en pelota picada" porque "se va a ver que no han hecho nada, se quejaban de financiación pero su problema es que no saben gestionar, no hacen nada".

También ha criticado que el PSPV se haya descolgado de la enmienda en los presupuestos de 2018 para destinar 38 millones de euros al transporte metropolitano valenciano: "Esto en mi pueblo siempre se ha llamado bajarse los pantalones".

Podemos había planteado una enmienda que no ha sido aceptada y su diputado Antonio Montiel ha señalado que va a ser "curioso ver al PP enmendando el presupuesto que pactó con Cs y PNV y admitir que el que presentaron como gran presupuesto que necesitaba España ahora es manifiestamente mejorable, verlos decir que ahora la prioridad no es la estabilidad y el bienestar de España, sino una pataleta en el Senado".

PODEMOS PIDE "VALENTÍA" AL PSOE

A su juicio, los 10 millones son "insuficientes" y la "literatura" de esa enmienda da un trato "diferencial muy preocupante" a Valencia respecto a Canarias, Madrid y Barcelona.

Además, ha indicado que la reivindicación ante Madrid "tiene que ser constante" y ha celebrado que tanto Podemos como Compromís hayan mantenido la enmienda de los 38 millones porque "no es una buena noticia" la retirada del PSOE: "No es el mejor mensaje, es necesario ser valiente, hoy por hoy no estamos contentos con actitud del PSOE en el Senado, un exceso de responsabilidad, de cautela es un síndrome que puede cronificarse".

No obstante, ha admitido que se está actuando con "excesiva lentitud" en la Autoridad de Transporte, que "no está a la altura de las necesidades", y también "se ha planteado mal" el plan de movilidad dándolo a una consultoría externa. "Ese plan debería estar aprobado dentro de esta legislatura", ha remarcado.

LA GENERALITAT "ESTÁ PONIENDO FONDOS"

La socialista Sandra Martín ha reprochado al PP que su propuesta está entre "el desconocimiento y la ceremonia de la confusión" porque la Generalitat sí ha consignado este año cantidades para la Autoridad de Transporte o FGV: "Dan a entender que Generalitat y ayuntamientos no están poniendo un duro en esto y sí están poniendo fondos".

PSPV y Compromís habían presentado una enmienda, también rechazada, en la que se precisaba esa financiación autonómica y se pedía al Gobierno cofinanciar el transporte metropolitano valenciano en las mismas condiciones de pago y requisitos que otras áreas, reclamando los 38 millones de euros.

Belén Bachero (Compromís) ha subido a la tribuna y ha colocado durante unos minutos un cartel en el que podía leerse "PP y Cs antivalencians", lo que ha provocado las quejas de estos grupos. "No tenemos vergüenza de decirlo, vergüenza deberían tener los que votaron esos presupuestos que nos discriminan", ha indicado, para incidir en la reivindicación de los 38 millones de euros.

PP AVISA A PODEMOS: "LOS ESTÁN CHULEANDO"

En su turno de réplica, Antonio Montiel ha subido al atril y ha colocado tres patatas, ecológicas según ha dicho, porque se van a "comer con patatas" los presupuestos de este año pero, ha advertido, no van a permitir a Pedro Sánchez que los de 2019 no incorporen las reivindicaciones de la Comunitat. El 'popular' Castelló le ha replicado que el tamaño de las patatas que se van a comer va a ser "como este hemiciclo" y ha alertado a los diputados de Podemos de que "los están chuleando".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PP porque "es buena, mejora la calidad de vida de los valencianos" y ha respondido a la parlamentaria de Compromís pidiéndole que "no cometa nunca la osadía" de llamarles antivalencianos porque ese discurso nacionalista es "el que asoló Europa y la antigua Yugoslavia". "Soy extremista del sentido común, la democracia y la Constitución", ha concluido.