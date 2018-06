PP se opone en Junta de Portavoces a que se debata en el Pleno del 14 de junio la ley de rebajas fiscales de Cs

5/06/2018 - 15:03

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se ha opuesto este martes en la reunión de la Junta de Portavoces a que se debate en el Pleno del próximo 14 de junio la Proposición de Ley de rebajas fiscales propuesta por Ciudadanos.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Según han explicado fuentes de la formación naranja, una vez que se registra la Proposición de Ley existe el plazo de un mes para que lo vea la Mesa de la Asamblea y el Gobierno. El Gobierno no se ha pronunciado al respecto por el momento, algo que no tiene por qué hacer a no ser que tenga algo que objetar y tenga en ese caso que presentar un informe negativo.

No obstante, en la Junta de Portavoces si se hubiera acordado por unanimidad que se lleve a debate esta cuestión en el Pleno del 14 de junio podría haber sido, a expensas del pronunciamiento del Gobierno, que si se pronunciara de manera negativa la propuesta decaería y se incluiría otro punto en el orden del día. "Es la primera vez que el PP usa el veto, porque no quiere hablar de la Ley de rebajas fiscales", han criticado desde Ciudadanos.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha asegurado que Ciudadanos quería incluir en el Pleno del 14 de junio el debate de su Ley de rebajas fiscales "que hicieron copiando de la ley del PP", pero que, para que fuera a ese Pleno, ha indicado que era necesario "saltarse unos trámites que establece el reglamento de la Asamblea".

"PP no ha estado de acuerdo en que no teniendo esa proposición todos los requisitos se saltara el procedimiento", ha apuntado al tiempo que ha destacado que el Gobierno sí ha cumplido todos los plazos y todos los requisitos con "transparencia" y rigurosamente".

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que Ciudadanos ha pedido un receso para poder "negociar a solas con el PP" sobre el debate de su Proposición de Ley de rebajas fiscales, "porque ambos partidos se disputan poder traerla a la Cámara" regional.

"Nadie se ha opuesto, menos el PP, porque quieren ser los autores de la iniciativa tienen esa disputa de quien se apunta el tanto de quien aprueba esta rebaja fiscal, que es para los ricos y es por lo que se pelean estos dos grupos que no han llegado a un acuerdo", ha sostenido.