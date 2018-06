La empresa sevillana Ieducando abre su primera filial en el extranjero y duplica su facturación en 2017

5/06/2018 - 15:06

La empresa sevillana Ieducando ha duplicado en 2017 su facturación hasta los cuatro millones de euros y ha comenzado su expansión internacional con la apertura de la primera filial en el extranjero, concretamente en México, donde ofrece los mismos servicios que en España.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la consultora tecnológica en una nota, el pasado ejercicio económico es el segundo en el que consigue doblar su volumen de negocio de forma consecutiva. También ha destacado la cifra de colegios a los que presta sus servicios, la cual ha pasado de 300 a más de 400.

El siguiente paso de Ieducando es abrir sedes en Argentina y Colombia, dos mercados que, al igual que el mexicano, "tienen un enorme potencial" y en los que sus respectivos gobiernos "están apostando por introducir la tecnología más innovadora en las aulas", según ha apuntado la empresa andaluza.

Dentro de Europa, Google ha seleccionado a Ieducando para que traspase su 'know how' a la compañía Media Direct, el primer socio de 'Google for Education' en Italia.

En este sentido, el equipo técnico y de formación español se ha trasladado al país transalpino para reunirse con los profesionales de Media Direct al objeto de prepararles para que puedan replicar en Italia la actividad que desarrolla Ieducando.

La firma sevillana ha recordado que es uno de los principales socios de Google a nivel mundial dentro del ámbito educativo y trabaja con todas las grandes multinacionales tecnológicas, entre ellas, Microsoft y Apple.

Con sede central en Sevilla, La empresa también posee oficinas en Madrid y Barcelona y mantiene presencia en toda España a través de su red de consultores.

LUCHA CONTRA EL CIBERACOSO

En paralelo a la diversificación de mercados y países, Ieducando está haciendo lo propio con su negocio, ampliándolo a nuevos ámbitos. En su hoja de ruta figura convertirse en el mejor aliado de los centros educativos en la lucha contra el ciberacoso.

En esta estrategia de aportar más valor añadido a los colegios,recientemente ha incorporado a su plantilla al presidente de la Asociación Nacional para la Protección de Menores en Internet, Carlos Represa, considerado un experto de referencia a nivel internacional en seguridad y uso responsable de la red en centros escolares.

La empresa ha creado la figura de 'Digital Identity Manager', bajo la cual, Represa desarrollará y coordinará las tareas necesarias en seguridad; prevención del acoso, el ciberacoso y la violencia digital; uso responsable (safety); protección de datos y cumplimiento legal; competencia digital; e identidad e inteligencia digital de alumnos yprofesores.

Todas estas áreas estratégicas son necesarias para la creación de losCentros Educativos Digitalmente Competentes, conforme al proyecto Horizonte 2020 de la Comisión Europea.

Otro de los hitos logrados el año pasado por Ieducando es su designación como 'Professional Development Partner' de Google. A nivel mundial únicamente hay una treintena de compañías que cuentan con esta distinción, la mayoría de ellas ubicadas en Estados Unidos y Asia.

La empresa ha recordado que cerró en abril un acuerdo pionero con la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), mediante el cual, la empresa promoverá el salto tecnológico de los 132 colegios que forman parte de esta institución en las ocho provincias de la comunidad autónoma, y que cuentan en su conjunto con más de 30.000 alumnos y 1.800 profesores.