El Consell de Menorca organiza una campaña por los 25 años de la Reserva de Biosfera

5/06/2018 - 15:11

El Consell Insular de Menorca ha puesto en marcha una nueva campaña con motivo de la conmemoración de los 25 años de la declaración de la Isla como Reserva de Biosfera, según ha informado este martes en un comunicado.

MENORCA, 5 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, bajo el título 'Algo tan sencillo como ser natural' y 'Be natural. As simple as that' -en las versiones en castellano e inglés-, se centrará en los meses de verano e irá dirigida, tanto a la población residente, como a los turistas.

"El objetivo es crear un marco conceptual que ayude a asimilar el concepto de sostenibilidad y que permita que la gente se identifique y se comprometa con la Reserva de Biosfera", ha señalado el conseller de Medio Ambiente, Javier Ares.

De este modo, se pretende reforzar la idea de Menorca como un territorio natural y de los menorquines como unos ciudadanos "sencillos y naturales, comprometidos con el lugar que habitan".

En una primera fase, que comenzará estos días, la campaña será visible en tancas publicitarias, medios escritos y digitales y transporte público. Paralelamente, el Consell de Menorca publicará una revista dedicada a la Reserva de Biosfera.

Además, también se reforzará la comunicación en las redes sociales con el lanzamiento de concursos de fotografía y materiales, como microvídeos y otros recursos gráficos.

Por otro lado, la Agencia Reserva de Biosfera de Menorca ha renovado su página web con un diseño más interactivo que ha permitido mejorar la estética y su contenido. También dispone de una versión para móvil que permite una fácil navegación a través de los dispositivos móviles.