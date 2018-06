Un libro analiza la historia de la ciudad con perspectiva de género a través del nombre de las calles

5/06/2018 - 15:16

Desde 2010 ha aumentado en un 35 por ciento el número de calles con nombre de mujer

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

El libro 'La Zaragoza de las mujeres', editado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, analiza la historia de la ciudad con perspectiva de género a través de las calles con nombre de mujer.

La publicación es una reedición actualizada del callejero de 2010 que se ha presentado este martes por la concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, y una de las cinco autoras, Concha Gaudó, en representación de las otras escritoras, todas ellas profesoras de Secundaria, Carmen Romero, Gloria Álvarez, Cristina Baselga e Inocencia Torres; además ha sido ilustrado por la diseñadora Aurora Verón.

Arantza Gracia ha explicado que más que un callejero es un "libro-joya" para recuperar y visibilizar a las mujeres que han participado para construir la sociedad actual.

Es la segunda edición de un libro que recoge todos nombres de calles, plazas y espacios públicos de mujeres desde 2010. Han pasado ocho años y han cambiado muchas cosas y se reedita el libro para incluir las historias de las mujeres que aparecen.

A lo largo de las 207 páginas, se recogen las biografías y la ubicación de las calles con nombre de mujeres que hay en las ciudad. De las 3.230 calles registradas oficialmente en Zaragoza, 1.463 calles llevan nombre de personas concretas, de las que 1.234 tienen nombre de hombres y 229 de mujer, el 16 por ciento.

CONSTRUIR EL IMAGINARIO

Arantza Gracia ha esgrimido que "nos queda mucho por trabajar para llegar a esa paridad en la visión de género de las calles". En rueda de prensa, ha explicado que esta publicación "está en línea del Plan de igualdad" ya que era una petición visibilizar a las mujeres que han hecho su aportación a la historia y la sociedad y también entronca con el trabajo de ciudad educadora.

"El nombrar las calles también educa y hace que uno sea consciente de los aportes de las mujeres y construye nuestro imaginario", ha sostenido la concejal de Educación e Igualdad.

Arantza Gracia ha destacado que de 170 calles y plazas censadas en 2010 se ha pasado a las 229, lo que supone un aumento del 35 por ciento. "Es razonablemente más lento de lo que nos gustaría, pero iremos trabajando para llegar a la equiparación", ha aventurado.

Una de las autoras, Concha Gaudó, ha dicho que es posible gracias a la Casa de la Mujer difundir una labor de un equipo de muchas personas que trabajan por la educación, la historia y la visibilización de las mujeres.

"Es casi un libro de arte que se debe a la ilustradora Aurora Verón, que ha convertido el libro en una pieza preciosa", ha comentado Gaudó, elogiando el trabajo de la ilustradora zaragozana. Incluye todos los topónimos con significado femenino y ha hecho notar que en los barios del sur de Zaragoza, como Valdespartera, hay muchas vías con nombres de mujer.

DIFICULTADES

Gaudó ha relatado que en la elaboración de la publicación se han encontrado con "dificultades en la investigación porque es libro muy amplio con todo tipo de mujeres y hay que investigar en un abanico de posibilidades enorme".

Además, ha contado que en la investigación de mujeres "hay muchos datos ocultos, no hay archivos y los que hay no hablan de las mujeres", para apostillar que a veces aparece escrito 'J.' y no se sabe quien hay detrás.

Gaudó ha reiterado que es un estudio en clave femenina del "lento camino recorrido para conseguir las placas de las mujeres que simbolizan un espacio publico".

LIBRO

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza ha editado 500 ejemplares, que esta semana pueden adquirirse en la caseta municipal de la Feria del Libro. También se puede comprar on-line, enviando un correo a la dirección 'cultura-publicaciones@zaragoza.es'. Además, está disponible en las bibliotecas públicas municipales, y para descarga gratuita en la web 'www.zaragoza.es'.

El libro se organiza en tres partes. En la primera aparece la introducción en la que se estudia el significado de los topónimos, el contexto histórico de las calles y cómo han ido entrando las mujeres en los callejeros desde la Edad Media.

El segundo apartado son las biografías y la explicación de todos los nombres de mujeres que aparecen rotulados. Esta parte, el núcleo más importante del libro, constituye un auténtico diccionario enciclopédico de las mujeres que pueblan las calles de Zaragoza. Cada entrada biográfica viene acompañada de una reseña de la historia de la calle. De esta manera, la historia vital de las mujeres se completa con una historia urbana de la ciudad.

El tercer epígrafe son los apéndices en los que pueden encontrar calles desaparecidas y reubicadas; por la fecha de entrada en los callejeros; por distritos urbanos --con localización en planos--; por la época histórica en la que vivieron, por profesiones y actividades. Para terminar, un nomenclátor que recoge todos los términos por orden alfabético.

Estos apéndices pretenden ser una radiografía de cómo las mujeres han ido conquistando el espacio público. En ellos, se puede comprobar que hay más nombres femeninos en los barrios periféricos que en el centro, o que en los barrios rurales hay muchas calles dedicadas a profesionales, reivindicadas por los propios vecinos.