Ferri (Compromís) espera que Ábalos "revierta las políticas de inversiones antivalencianistas del PP"

5/06/2018 - 15:49

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha indicado este martes que espera que el nuevo ministro de Fomento, el socialista valenciano José Luis Ábalos, "revierta las políticas de inversiones antivalencianistas" llevadas a cabo por el PP en los anteriores gobiernos centrales.

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Asimismo, ha dicho que confía en que el "cambio" en el Ejecutivo central se plasme también "no solo en inversiones" sino también en "diálogo" con el gobierno de la Generalitat y con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Ferri se ha pronunciado de este modo en los pasillos de la Cámara autonómica, preguntado por la designación de Ábalos como titular de Fomento en el nuevo Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.

"Esperamos que se note que es un ministro valenciano y que revierta, de alguna manera, todas las políticas de inversiones tan antivalencianas que se han hecho hasta ahora por parte de los gobiernos, tanto con mayoría absoluta como sin ella, del PP", ha respondido el representante de Compromís.

Igualmente, Fran Ferri ha manifestado que los miembros de esta coalición quieren que "se note que ha habido un cambio en el Gobierno de España no solo en las inversiones sino también en el diálogo con el Gobierno valenciano y con los ayuntamientos valencianos".

Ferri ha afirmado que ese diálogo debe darse "para definir cuáles son las mejores maneras de implementar las inversiones y las infraestructuras" en la Comunitat. En consecuencia, ha aseverado que espera que José Luis Ábalos "demuestre sensibilidad valencianista hacia los valencianos y valencianas".

"Espero que la demuestre al menos. No sé si la tiene o no. No conozco suficientemente a Ábalos ni su gestión anterior en los órganos en los que haya podido estar previamente pero espero que como ministro valenciano y con lo que eso representa respecto a los Presupuestos --Generales del Estado-- tenga la sensibilidad necesaria para revertir la situación actual", ha expuesto el portavoz de Compromís.

Fran Ferri ha agregado que confía en que con el nuevo Gobierno central la "nueva manera de gestionar las inversiones en el Estado español no solo vaya en favor de los valencianos" sino del resto de españoles. Así, ha esperado que el Ejecutivo de Sánchez "sea objetivo con el resto de pueblos del Estado español".

"NO QUEREMOS ENTRAR EN EL GOBIERNO"

Por otro lado, preguntado por si Compromís aspira a formar parte del nuevo Ejecutivo central, el representante de esta coalición ha reiterado que no y ha destacado que así lo ha manifestado ya esta formación política. Igualmente, ha apuntado que desea que el Ejecutivo valenciano, conformado por PSPV y Compromís con el respaldo parlamentario de Podemos, tenga "una buena relación" con el central.

"Nosotros en la situación actual no queremos entrar en el Gobierno de España. Queremos que el Govern del Botànic mantenga una buena relación con el Gobierno de España, eso es lo que nos importa", ha aseverado en esta línea. A su vez, ha recordado que "ayer, el Consell de Coordinación Institucional de Compromís decidió que no íbamos a entrar en el Gobierno" de Pedro Sánchez.

BORRELL EN ASUNTOS EXTERIORES

Por otra parte, preguntado por la designación de Josep Borrell como Ministro de Asuntos Exteriores y su posición respecto al conflicto catalán, Fran Ferri ha respondido que no suele "juzgar a las personas por su ideología" sino "por su gestión". Ha agregado que se ocupará de "la cartera de Exteriores", que "no tiene mucho que ver con Cataluña".

No obstante, el portavoz de Compromís ha señalado que espera que con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "donde antes imperaba el ordeno y mando ahora impere el diálogo" y que así "se busquen soluciones a los graves problemas que tiene ahora mismo el Estado español". "El Gobierno anterior no buscó esas soluciones y esperamos que este Gobierno tenga la voluntad de hacerlo esté Borrell o no", ha dicho el diputado.