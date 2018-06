Rajoy pone "punto final" a su liderazgo en el pp

5/06/2018 - 15:39

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy puso este martes "punto final" a su etapa al frente del Partido Popular, al considerar que "es lo mejor" para todos tras el triunfo el 1 de junio de la moción de censura de los socialistas que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Después de 37 años al servicio del PP en toda clase de cargos, Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional que da un paso atrás para que la formación siga "avanzando y construyendo su historia al servicio de los españoles bajo el liderazgo de otra persona". "Es lo mejor para mí, para el PP y también para España y lo demás no importa nada", apuntó.

En consecuencia, propuso la "pronta" celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un Congreso Extraordinario que pueda abrir "una nueva etapa" en el PP con una nueva dirección "y más ilusión que nunca" para encarar las próximas elecciones. Eso sí, cumplirá con su mandato de presidente del PP hasta que se elija a su sucesor.

Según informaron a Servimedia fuentes de la dirección nacional, el próximo lunes, 11 de junio, se celebrará la Junta Directiva Nacional del PP que fijará la fecha del cónclave sobre la sucesión. La "emoción colectiva" se hizo patente tras las palabras de Rajoy y todos los barones le agradecieron su labor por el partido y por España.

Por tanto, aseguró que no planteará cambios ni en el partido ni en los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, tarea que ya corresponderá a su sucesor. Visiblemente emocionado, remarcó que ha dejado los "mejores" años de su vida al liderazgo del PP, que asume desde 2004.

Agradeció a todo el partido su "ayuda y apoyo en toda clase de circunstancias" y se acordó de manera "muy especial" de sus ministros y de la vicepresidenta de su Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, así como de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezados por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Con la voz quebrada, Rajoy aseguró que pesa más la alegría de haber compartido 14 años de liderazgo del PP que el "inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha". Asimismo, prometió "seguir" con el PP: "No me imagino mi vida fuera del PP, se lo he dado todo", arguyó.

"Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carnet y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento estaré a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden, y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", se despidió.

ADIÓS TRAS EL TRIUNFO DE SÁNCHEZ

Rajoy alertó de que el Gobierno de Pedro Sánchez nace una "debilidad extrema" y aventuró "mucha más inestabilidad, más bloqueo político del que hubo y mayores dificultades de gobernación del país", una "responsabilidad" que a su juicio estará repartida entre todos los que han participado en la "operación" para sacarle de La Moncloa.

El nuevo liderazgo del PP tendrá que lidiar con lo que Rajoy ha definido como un panorama político sin el "menor compromiso por la estabilidad política". Por ello, juzgó "inquietante" esta "fragilidad" del nuevo Gobierno "cuando la situación de Cataluña y de las calles de Cataluña dista mucho de estar calmada".

El todavía líder del PP analizó que España se enfrenta ahora a un dirigente político "incapaz de ganar la confianza de los españoles y que se ha valido de las peores compañías para conseguir lo que los ciudadanos se resisten a darle". Por ello, consideró oportuno marcharse para que haya un PP renovado que haga la oposición a Sánchez bajo un nuevo liderazgo.

Remarcó que el PP pasa a liderar la oposición a pesar de que los españoles han avalado en las urnas un balance de Gobierno y de gestión económica que los populares han de "reivindicar". "No ha sido por la censura de los españoles", enfatizó el exjefe del Ejecutivo.

'GÜRTEL'

Como no podía ser de otra manera, Rajoy habló ante los suyos del "daño enorme" que ha causado la corrupción en las filas del PP. Indicó que ha tratado de ser "justo" protegiendo "el buen nombre de nuestro partido y su trayectoria" y subrayó que él también ha asumido sus errores y que muchas veces se ha "callado" para no alentar con sus palabras una campaña de descalificación política.

Explicó que ha defendido de la mejor manera que ha sabido los casos de corrupción que han salpicado a su partido, anteponiendo "mi honorabilidad pero también la de este partido". Asimismo, destacó que el PP ha dejado el Ejecutivo español "con el paquete más completo y exigente de leyes contra la corrupción".

"Yo nunca jugué al y tú más y no lo voy a hacer ahora. Nunca critiqué a ningún juez y no lo voy a hacer ahora. Nunca hablé del pasado y no lo voy a hacer ahora", dijo el expresidente del Gobierno, que seguidamente incidió en que ha intentado ser "justo" y "proteger el buen nombre de nuestro partido y su trayectoria".

"He asumido mis errores y también los que no eran míos. Y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras una campaña de descalificación política camuflada tras una máscara de supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas", continuó Rajoy.

Afirmó que el partido en su conjunto "ha actuado" respondiendo en todas las ocasiones que así se ha requerido a este respecto y que el PP "ha pedido responsabilidades", aunque precisó que parece ser que eso no ha sido suficiente para los adversarios políticos.

CATALUÑA

También se detuvo a desgranar la situación que vive Cataluña y la acción de su Gobierno frente al desafío independentista. La situación actual, reconoció, "dista mucho de estar normalizada", pero ha mejorado porque se ha "impedido" que Carles Puigdmemont vuelva a ser presidente de la Generalitat, Cataluña no se ha independizado y los responsables del 'procés' están respondiendo ante la Justicia.

Admitió que "probablemente" se han podido "cometer errores en la gestión de esta situación", pero criticó que "otros" digan que ante un reto semejante lo hubieran hecho "infinitamente mejor". "Nunca lo sabremos, pero lo que sí vemos es que por no saber no saben ni siquiera hacer oposición al independentismo", recalcó.

En este punto, el expresidente del Gobierno aprovecho para cargar contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque "su victoria electoral (en esta autonomía) no sirvió para dar la batalla al independentismo, sino para generar toda la inestabilidad posible al PP aquí".

"Tanto afán por hacer oposición al Gobierno que nos ha llevado a uno nuevo aupado por los independentistas; paradojas de la vida", afirmó ante los suyos refiriéndose a la estrategia que ha llevado Cs en las últimas semanas, lo que arrancó un sonoro aplauso entre los presentes.

Pese a las "muchas lecciones" que su gabinete recibió de "muchas partes" por la gestión del desafío independentista, Rajoy se mostró satisfecha con el rumbo seguido. "Nosotros hemos tomado las decisiones y creo que fueron las correctas", reflexionó.

También recordó que a su Gobierno le tocó pilotar un cambio "ordenado y no traumático" en la Jefatura del Estado. A renglón seguido, dedicó unos minutos de su discurso a hablar de la banda terrorista ETA y su disolución para subrayar que "nunca este Gobierno ha negociado nada" con los terroristas.

El expresidente del Ejecutivo declaró que ahora, tras la disolución de la banda terrorista ETA, hay que plantearse si esta disolución se habría producido de la misma manera "si hubiéramos caído en la tentación de negociar como todos hicieron antes y como tantos nos pidieron ahora".

"Nunca este Gobierno ha negociado nada con ETA", recalcó Rajoy sobre una "calumnia", señaló, que se ha agitado sobre de su partido y que "hoy se revela con toda su diáfana falsedad". Tras pronunciar estas palabras, los barones populares estallaron en aplausos.

Explicó que el Ejecutivo del PP "nunca jamás" respondió a las llamadas de los terroristas. "¿Es que acaso hemos procedido al acercamiento de presos? Yo no. Y no será porque no nos lo han pedido con insistencia", subrayó en uno de los mensajes más relevantes durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP.

Mariano Rajoy reivindicó además su estrategia política de "no moverse cuando toca" y, en este sentido, "quedarse quieto y mantener con rigor la posición en la que crees".

El expresidente del Gobierno explicó que pasó lo mismo con el rescate. "También entonces hubo clamor de voces pidiendo que nos moviéramos. Pues bien, nos quedamos donde estábamos. No nos movimos y acertamos", subrayó.

05-JUN-18

